पत्नी ने छोड़ा तो टोना-टोटका के शक में तांत्रिक दोस्त को उतारा मौत के घाट, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज
पत्नी ने छोड़ा तो टोना-टोटका के शक में तांत्रिक दोस्त को उतारा मौत के घाट, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज

Narsinghpur Murder Case: नरसिंहपुर जिले में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां झाड़-फूंक और टोना-टोटका के शक में एक व्यक्ति ने अपने ही साथी की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:31 PM IST
Narsinghpur Murder Case
Narsinghpur Murder Case

MP Crime News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मुगवानी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. ग्राम रोहिया पटी निवासी नेतराम आदिवासी अपने खेत में बने छोटे से मकान में अकेले सो रहे थे. सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो नेतराम मृत अवस्था में पड़े मिले. अचानक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने जांच शुरू की और महज 12 घंटे के भीतर ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया. थाना पुलिस ने इस हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का साथी रामकुमार गोड और उसका भाई रामगोपाल गोड शामिल हैं. ZEE MP-CG को पुलिस ने बताया कि दोनों ने मिलकर नेतराम की गला दबाकर हत्या की.

भाई के साथ उठाया खौफनाक कदम
ZEE MP-CG को मिली जानकारी के अनुसार, मृतक नेतराम झाड़ा-फूंक का काम करता था. इसी दौरान रामकुमार गोड को शक था कि नेतराम ने ही टोना-टोटका कर उसकी पत्नी को अपने से दूर कर दिया है. दरअसल, रामकुमार की पत्नी कुछ दिन पहले उसे छोड़कर चली गई थी और इस बात को लेकर वह नेतराम से बेहद खफा था. इसी रंजिश में रामकुमार ने अपने भाई के साथ मिलकर यह खौफनाक कदम उठाया.

पुलिस अधीक्षक की लोगों से अपील
पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास, टोना-टोटका और झाड़-फूंक जैसी कुप्रथाओं से दूर रहें. उन्होंने साफ कहा कि ऐसी मान्यताओं के चलते न सिर्फ विवाद बढ़ते हैं बल्कि कई बार निर्दोष लोगों की जान भी चली जाती है. वहीं, गांव के लोग अब इस वारदात को लेकर सहमे हुए हैं और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. (रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा/नरसिंहपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नरसिंहपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

