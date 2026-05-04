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घायल शराब कारोबारी पर ही लगा साजिश और जानलेवा हमले का आरोप, न्याय की गुहार लेकर एएसपी दफ्तर पहुंची महिलाएं

Narsinghpur News:नरसिंहपुर के ठेमी थाना क्षेत्र में शराब  ठेकेदार से मारपीट मामले में नया मोड़ सामने आया है. करकबेल गांव की एक महिला ने घायल शराब कारोबारी प्रदीप कौरव पर उसके बेटे को साजिशन फंसाने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है.

 

Written By  Dinesh Vishwakarma|Edited By: Pooja|Last Updated: May 04, 2026, 07:28 PM IST
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घायल शराब कारोबारी पर ही लगा साजिश और जानलेवा हमले का आरोप, न्याय की गुहार लेकर एएसपी दफ्तर पहुंची महिलाएं

Narsinghpur News: नरसिंहपुर के ठेमी थाना अंतर्गत शराब ठेकेदार से मारपीट के बाद हुए घटनाक्रम में अब नया मोड़ आया है. ग्राम करकबेल से आई महिलाओं ने बताया कि एक पीड़ित मां ने कुछ दिन पूर्व मारपीट में घायल हुए शराब कारोबारी प्रदीप कौरव पर अपने बेटे को साजिश के तहत फंसाने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में आशा ठाकुर नामक महिला ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है.

साजिश के तहत फंसाने का आरोप
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत बौछार-करकबेल की निवासी आशा ठाकुर ने बताया कि बीती 29 अप्रैल को शराब कारोबारी प्रदीप कौरव ने उनके बेटे अभिषेक ठाकुर को बहला-फुसलाकर अपनी फॉर्च्यूनर कार में बिठाया. आरोप है कि रात के समय नहर के पास अभिषेक को जबरन शराब पिलाई गई और फिर उसके पास 6 पेटी शराब रखकर उसका वीडियो बनाया गया, ताकि उसे शराब तस्करी के झूठे मामले में फंसाया जा सके. अगले दिन सुबह परिजनों को सूचना मिली कि अभिषेक पुलिस थाना ठेमी में बंद है. पीड़ित महिला का कहना है कि उनके बेटे को सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया है.

ठेकेदार ने ऑफिस में की फायरिंग और अभद्रता
आवेदन में एक और चौंकाने वाली घटना का उल्लेख है. आशा ठाकुर के अनुसार, 2 मई को जब वह करकबेल बाजार में प्रदीप कौरव से अपने बेटे की बेगुनाही की गुहार लगाने गईं, तो आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की. विरोध करने पर आरोपी ने बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें वहां मौजूद महिलाएं बाल-बाल बचीं. घटना के दौरान महिलाओं के साथ हाथापाई किए जाने की बात भी सामने आई है.

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दहशत का माहौल
पीड़ित पक्ष के साथ आई सरपंच सरिता श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपी प्रदीप कौरव द्वारा क्षेत्र में आतंक और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है. ग्राम के लोगों को बदनाम कर अपनी धौंस जमाई जा रही है. दीपक लोधी हमारे ग्राम के निवासी है और मौके पर मौजूद भी नहीं थे. उसके बाद भी इनका नाम लिया जा रहा है, जबकि ना यह वहां थे और ना ही फोटो वीडियो में है. इसके साथ ही आवेदन में शिकायत की गई है अभिषेक ठाकुर के खिलाफ की गई झूठी कार्रवाई को निरस्त कर उसे रिहा किया जाए और दोषी शराब कारोबारी पर सख्त कार्रवाई की जाए. ज्ञापन सौंपने आई दर्जनों महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में भय का माहौल बनाया जा रहा है. ग्रामीणों को जबरन फसाया जा रहा.

शराब कारोबारी पर हुआ था हमला
बता दें, इससे पहले करकबेल में दिनदहाड़े एक शराब कारोबारी का अपहरण कर लिया गया और उसे जान से मारने की कोशिश की गई. हमलावरों ने कारोबारी को बेरहमी से पीटने के बाद उसे अधमरी हालत में पुलिस थाने के पास फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.

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