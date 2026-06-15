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Narsinghpur Police Action: नरसिंहपुर शहर में रविवार शाम यातायात पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया गया. ब्रांच स्कूल के पास जांच के दौरान पुलिस ने उसकी कार के शीशोंपर लगी काली फिल्म हटवाई और बिना नंबर प्लेट चल रही गाड़ी पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्रवाई की. पुलिस की कार्रवाई के दौरान युवक ने विरोध जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया. इससे मौके पर कुछ समय के लिए तनाव और गहमागहमी का माहौल बन गया. स्थिति को नियंत्रित करने के बाद पुलिस युवक को अपने साथ ले गई और आगे की कार्रवाई शुरू की.
यह घटना साप्ताहिक बाजार के कारण ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष वाहन-जांच अभियान के दौरान हुई. ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की इंचार्ज ममता तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी. अभियान के दौरान उन्होंने एक वर्ना कार (रजिस्ट्रेशन नंबर MP49 ZA0736) को रोका, जिसकी खिड़कियों पर गहरे काले रंग की फिल्म लगी हुई थी.
पुलिस टीम को दी धमकी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले राम मंदिर इलाके में भी ड्राइवर को चेकिंग के लिए रोका गया था. उस वक्त भी फिल्म हटाने और नंबर प्लेट लगाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने इन निर्देशों का पालन नहीं किया. रविवार को जब ड्राइवर सूरज पटेल को दोबारा पकड़ा गया, तो उसकी पुलिसकर्मियों से बहस हो गई. बताया जाता है कि उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार की खिड़कियों से टिंटेड फिल्म हटवाई और वहीं मौके पर ही नंबर प्लेट लगवाई. इस दौरान सूरज पटेल पुलिस टीम को वर्दी उतरवाने की धमकी देने लागा.
पुलिस ने निकाला जुलूस
यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि आरोपी सूरज पटेल ने अपनी गाड़ी सड़क के बीचों-बीच लगभग दो घंटे तक खड़ी करके ट्रैफिक में रुकावट डाली. बार-बार समझाने की कोशिशों के बावजूद जब वह नहीं माना, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में धारा 353 और 151 के तहत मामला दर्ज किया गया. आज जब आरोपी को कोर्ट ले जाया गया, तो नरसिंहपुर पुलिस ने उसका सड़क पर जुलूस निकाला. हालांकि आरोपी का जुलूस को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे ने कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें न्यायालय तक पैदल ले जाना पड़ा.
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