/सागर जहरीली शराब कांड का असर, नरसिंहपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, कहीं महिलाएं तो कहीं युवा कर रहे विरोध

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सागर में जहरीली शराब कांड के बाद अब नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में भी अवैध शराब के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आने लगा है. गांवों में कथित तौर पर अवैध शराब बनाने और बेचने के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं. शाहपुर गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर गांव में अवैध शराब के साथ जुआ-सट्टा संचालित होने का आरोप लगाया है. शिकायत में दावा किया गया है कि गांव में रोजाना बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री हो रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं और विवाद की घटनाएं भी बढ़ रही हैं.
वहीं चीचली में जनपद पंचायत कार्यालय के सामने खुले शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर जनपद अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है. शिकायत में आरोप है कि मुख्य सड़क पर शराब दुकान होने से कर्मचारियों और आम लोगों को परेशानी हो रही है. अब इन शिकायतों के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात होगी.
महिलाएं और ग्रामीण ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन
इससे पहले शुक्रवार शाम को नरसिंहपुर जिले के थेमी पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले उमरा गांव की महिलाएं और ग्रामीण अवैध शराब की बिक्री के विरोध में थाने पहुंचे. ग्रामीणों ने थाना प्रभारी प्रकाश पाठक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव में अवैध शराब की बिक्री को तुरंत रोकने और इस धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई. ग्रामीणों ने कहा कि गांव में लंबे समय से चल रहे अवैध शराब के धंधे से सामाजिक माहौल खराब हो रहा है. उन्होंने बताया कि शराब के नशे की वजह से अक्सर झगड़े, बहस और चोरी की घटनाएं हो रही हैं.
विधायक विश्वनाथ सिंह से की शिकायत
वहीं, शनिवार को नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के शाहपुर गांव में महिलाओं और युवाओं ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. गांव वालों ने गांव में चल रहे शराब के कारोबार की शिकायत करने के लिए विधायक विश्वनाथ सिंह से मुलाकात की. इसके बाद, उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए SDOP मनोज गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा.
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