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सागर जहरीली शराब कांड का असर, नरसिंहपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, कहीं महिलाएं तो कहीं युवा कर रहे विरोध

सागर जहरीली शराब कांड के बाद नरसिंहपुर के ग्रामीण इलाकों में भी अवैध शराब के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है. शाहपुर गांव के ग्रामीणों ने एसपी को शिकायत देकर अवैध शराब बिक्री के साथ जुआ-सट्टा संचालित होने का अरोप लगाया है.

Reported ByDinesh Vishwakarma
Published: Sep 13, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:08 PM IST
सागर जहरीली शराब कांड का असर, नरसिंहपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, कहीं महिलाएं तो कहीं युवा कर रहे विरोध

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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