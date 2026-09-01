नरसिंहपुर में गरीबों के निवाले पर डाका, 3 महीने का अंगूठा लगवाकर दिया जा रहा 1 महीने का राशन

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मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सरकारी राशन के वितरण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. सागौरिया पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुसमी गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी लगभग 100 गरीब परिवारों ने स्थानीय राशन दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि संचालक अभिषेक तिवारी बायोमेट्रिक (e-PoS) मशीन में एंट्री करने के बहाने एक साथ तीन महीने के लिए उनके फिंगरप्रिंट ले लेता है, लेकिन राशन वितरण के समय केवल एक महीने का ही राशन देता है. इस तरह, धोखाधड़ी करके बाकी दो महीनों के राशन का गबन किया जा रहा है.
संचालक पर ₹12 लाख की रिकवरी भी बकाया
परेशान ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई. दरअसल, नरसिंहपुर की सगौरिया पंचायत के कुसमी गांव के करीब 100 गरीब परिवार सरकारी राशन पर निर्भर हैं. ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि सोसाइटी संचालक अभिषेक तिवारी राशन देने के नाम पर 3 महीने के लिए उनके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, लेकिन राशन सिर्फ़ एक महीने का ही देते हैं. इतना ही नहीं, संचालक पर करीब ₹12 लाख की सरकारी रिकवरी भी बकाया है, जिसे कथित तौर पर खाद्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दबाया जा रहा है.
संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग
बायोमेट्रिक मशीनों के गलत इस्तेमाल और अनाज की चोरी से परेशान होकर, ग्रामीणों ने एकजुट होकर नरसिंहपुर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और एक ज्ञापन सौंपा. उन्होंने रोके गए राशन को तुरंत बहाल करने, बकाया ₹12 लाख की जल्द वसूली करने और भ्रष्ट अधिकारियों व संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस धोखाधड़ी पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है.
विदिशा में आदिवासी सहरिया परिवारों ने लगाई गुहार
इस बीच, विदिशा कलेक्ट्रेट में आयोजित जन-सुनवाई के दौरान कुरवाई तहसील के जरगुवा गांव के आदिवासी सहरिया परिवारों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं. लगभग एक दर्जन परिवारों ने अपनी आजीविका के लिए प्रति परिवार एक बीघा जमीन आवंटित करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना था कि अगर उन्हें जमीन मिल जाए, तो वे खेती कर सकेंगे और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकेंगे. वहीं मामले में अधिकारी ने बताया कि सरकार आदिवासी परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाती है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की मांगों और प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए सरकार के स्तर पर भेजा जाएगा.
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