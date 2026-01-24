Advertisement
'कौन शंकराचार्य है, प्रशासन तय नहीं करेगा...', माघ मेले विवाद पर भड़के सदानंद सरस्वती, लोकतंत्र का भी किया जिक्र

Shankaracharya Controversy: नरसिंहपुर में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में उतरे हैं. उन्होंने प्रयागराज माघ मेले में जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, उसे धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:03 PM IST
Shankaracharya Controversy
Narasinghpur News: नरसिंहपुर में आयोजित मुक्तानंद संस्कृत पाठशाला के जीर्णोद्धार समारोह में धार्मिक बयानबाजी देखने को मिली. इस दौरान द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने माघ मेले की घटना पर खुलकर बोले. उन्होंने माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने इसे धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया. 

इतना ही नहीं शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने साफ शब्दों में कहा, 'शृंगेरी पीठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विधिवत अभिषेक हो चुका है और इस पर सवाल उठाना पूरी तरह गलत है.' उन्होंने कहा कि शंकराचार्य परंपरा गुरु-शिष्य पर आधारित होती है, न कि प्रशासनिक आदेशों पर. उनका कहना था कि 'यह तय करना किसी प्रशासन का अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं'. 

प्रशासन का दखल अनुचित है
उन्होंने आगे यह भी कहा कि, 'मेरे गुरु ने केवल दो ब्रह्मचारियों को संन्यास दिया. एक मैं और दूसरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती', जिससे उनकी वैधता पर कोई संदेह नहीं रह जाता. शंकराचार्य ने प्रशासनिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'धार्मिक परंपराओं में प्रशासन का दखल अनुचित है.' माघ मेले की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि साधु-संतों और ब्राह्मण बालकों को गंगा स्नान से रोकना स्वीकार्य नहीं है.

'प्रजा की भावना का सम्मान करें'
वहीं शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने चेतावनी देते हुए कहा कि, 'सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती,' और सत्ता के अहंकार में किए गए फैसले समाज में आलोचना का कारण बनते हैं. उन्होंने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए कहा, 'जनप्रतिनिधि जनता के मत से चुने जाते हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे प्रजा की भावना का सम्मान करें.' उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारों का काम धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करना होना चाहिए.

रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर

