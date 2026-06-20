जेल से छूटते ही फिर फंसा सूरज पटेल, चेक बाउंस के पुराने मामले में पुलिस ने दोबारा किया गिरफ्तार

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Narsinghpur Cheque Bounce Case: नरसिंहपुर में चर्चित रहे सूरज पटेल को जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ट्रैफिक पुलिस से विवाद और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में वह पिछले दिनों जेल भेजा गया था. 19 जून को उसे जमानत मिलने के बाद परिजन और समर्थक राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जेल के बाहर ही पुलिस की नजर उस पर बनी हुई थी. जैसे ही उसके रिहा होने की जानकारी मिली, पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा हिरासत में ले लिया.
दरअसल, ठेमी थाना पुलिस को पहले से जानकारी थी कि सूरज पटेल के खिलाफ जबलपुर न्यायालय से एक स्थायी वारंट लंबित है. यह वारंट चेक बाउंस के मामले में जारी किया गया था. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचा हुआ था. जमानत पर रिहाई की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की. इससे एक बार फिर सूरज पटेल का नाम जिले में चर्चा का विषय बन गया और लोगों के बीच मामले को लेकर बातचीत शुरू हो गई.
व्यापारी से 3 लाख लिए थे उधार
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सूरज पटेल ने जबलपुर के एक व्यापारी से करीब 3 लाख रुपये उधार लिए थे. रकम लौटाने के लिए उसने व्यापारी को एक चेक दिया था, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह चेक बाउंस हो गया. इसके बाद व्यापारी ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और मामला अदालत पहुंचा. सुनवाई के दौरान आरोपी की अनुपस्थिति और अन्य प्रक्रियाओं के बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट के तहत स्थायी वारंट जारी कर दिया था, जिसकी तामील अब की गई है.
चेक मामले में दोबारा गिरफ्तारी
गौरतलब है कि 14 जून को वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सूरज पटेल की कार को रोका था. कार पर नंबर प्लेट नहीं थी और शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी. कार्रवाई के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा, अभद्रता और नियमों के उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. अब पुराने चेक बाउंस प्रकरण में दोबारा गिरफ्तारी होने से उसकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
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