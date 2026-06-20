जेल से छूटते ही फिर फंसा सूरज पटेल, चेक बाउंस के पुराने मामले में पुलिस ने दोबारा किया गिरफ्तार

Narsinghpur Cheque Bounce Case: नरसिंहपुर में चर्चित रहे सूरज पटेल को जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ट्रैफिक पुलिस से विवाद और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में वह पिछले दिनों जेल भेजा गया था. 19 जून को उसे जमानत मिलने के बाद परिजन और समर्थक राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जेल के बाहर ही पुलिस की नजर उस पर बनी हुई थी. जैसे ही उसके रिहा होने की जानकारी मिली, पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा हिरासत में ले लिया.