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जेल से छूटते ही फिर फंसा सूरज पटेल, चेक बाउंस के पुराने मामले में पुलिस ने दोबारा किया गिरफ्तार

Suraj Patel News: नरसिंहपुर में ट्रैफिक पुलिस से विवाद के मामले में जमानत मिलने के बाद सूरज पटेल को राहत नहीं मिली. जेल से बाहर आते ही पुलिस ने जबलपुर कोर्ट से जारी स्थायी वारंट के आधार पर उसे फिर गिरफ्तार कर लिया. मामला 3 लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है.

Written ByDinesh VishwakarmaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:54 PM IST
जेल से छूटते ही फिर फंसा सूरज पटेल, चेक बाउंस के पुराने मामले में पुलिस ने दोबारा किया गिरफ्तार
Image Credit: Narsinghpur Cheque Bounce Case

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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