MP में रेलवे की ये कैसी लापरवाही, ट्रेन आई, लेकिन टिकट नहीं मिला! मची अफरा-तफरी

Indian Railway Station: नरसिंहपुर जिले की साली चौका रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्टेशन का टिकट काउंटर बंद था और अचानक से यहां ट्रेन आ गई. ऐसे में यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाया, जिससे यहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि जैसे ही ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ तो मौके पर मौजूद यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन टिकट काउंटर बंद था, ऐसे में टिकट मिल ही नहीं पा रहा था, जिससे यात्री परेशान हो गए, ऐसे में कुछ यात्री बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ गए. वहीं इस दौरान यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. जिससे परेशानी की स्थिति बनी रही.

सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच गई थी

दरअसल, साले चौका रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद पड़ा था, लेकिन गाड़ी संख्या 11463 सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन कुछ ही समय पर प्लेटफार्म पर लगने वाली थी, ऐसे हालतों में कई यात्री अपने लगेज और बच्चो के साथ बगैर टिकट के आनन-फानन में भागकर ट्रेन में सवार हो गए. कई ऐसे यात्री थे जो टिकट नहीं ले पाये जिसकी वजह मजबूरन घर को लौट गए, नाराज यात्रियों ने इसकी शिकायत बकायदा रेलवे की शिकायत पुस्तिका में भी की है. क्योंकि जिन यात्रियों को टिकट नहीं मिला वह इस डर से ट्रेन में नहीं चढ़े कि अगर टिकट चेकिंग हुई तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाए.

देर से खुला टिकट काउंटर

लापरवाही का आलम यही तक खत्म नहीं हुआ जब यात्रियों शिकायत पुस्तिका स्टैंड पर देखा तो वहां पर शिकायत पुस्तिका मौजूद ही नहीं थी, वहां पर झंडी रखी हुई थी. बड़ी मुश्किल से स्टेशन मास्टर ने यात्रियों को रेलवे की शिकायत पुस्तिका दी, तब जाकर उसमें यात्रियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है. कुछ यात्रियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. टिकट ठेकेदार ने भी माना कि उसने आज टिकट काउंटर देरी से खोला है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए कहीं ना कहीं रेलवे प्रबंधन की इस लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ा.

रेलवे की यह लापरवाही कई यात्रियों को परेशान कर गई. वहीं कुछ देर के लिए स्टेशन पर भी यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. जबकि रेलवे स्टेशन पर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी. ऐसे में रेलवे की यह लापरवाही चर्चा में बनी हुई है.

