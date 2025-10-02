Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2945095
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में रेलवे की ये कैसी लापरवाही, ट्रेन आई, लेकिन टिकट नहीं मिला! मची अफरा-तफरी

Somnath Express: मध्य प्रदेश में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई, लेकिन टिकट काउंटर ही नहीं खुला ऐसे में स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन आ गई टिकट नहीं मिली
ट्रेन आ गई टिकट नहीं मिली

Indian Railway Station: नरसिंहपुर जिले की साली चौका रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्टेशन का टिकट काउंटर बंद था और अचानक से यहां ट्रेन आ गई. ऐसे में यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाया, जिससे यहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि जैसे ही ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ तो मौके पर मौजूद यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन टिकट काउंटर बंद था, ऐसे में टिकट मिल ही नहीं पा रहा था, जिससे यात्री परेशान हो गए, ऐसे में कुछ यात्री बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ गए. वहीं इस दौरान यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. जिससे परेशानी की स्थिति बनी रही. 

सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच गई थी

दरअसल, साले चौका रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद पड़ा था, लेकिन गाड़ी संख्या 11463 सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन कुछ ही समय पर प्लेटफार्म पर लगने वाली थी, ऐसे हालतों में कई यात्री अपने लगेज और बच्चो के साथ बगैर टिकट के आनन-फानन में भागकर ट्रेन में सवार हो गए. कई ऐसे यात्री थे जो टिकट नहीं ले पाये जिसकी वजह मजबूरन घर को लौट गए, नाराज यात्रियों ने इसकी शिकायत बकायदा रेलवे की शिकायत पुस्तिका में भी की है. क्योंकि जिन यात्रियों को टिकट नहीं मिला वह इस डर से ट्रेन में नहीं चढ़े कि अगर टिकट चेकिंग हुई तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सड़क पर लेफ्ट साइड चलना गलत! पैदल यात्रियों के लिए अलग नियम पर SC में सुनवाई

देर से खुला टिकट काउंटर 

लापरवाही का आलम यही तक खत्म नहीं हुआ जब यात्रियों शिकायत पुस्तिका स्टैंड पर देखा तो वहां पर शिकायत पुस्तिका मौजूद ही नहीं थी, वहां पर झंडी रखी हुई थी. बड़ी मुश्किल से स्टेशन मास्टर ने यात्रियों को रेलवे की शिकायत पुस्तिका दी, तब जाकर उसमें यात्रियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है. कुछ यात्रियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. टिकट ठेकेदार ने भी माना कि उसने आज टिकट काउंटर देरी से खोला है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए कहीं ना कहीं रेलवे प्रबंधन की इस लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ा. 

रेलवे की यह लापरवाही कई यात्रियों को परेशान कर गई. वहीं कुछ देर के लिए स्टेशन पर भी यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. जबकि रेलवे स्टेशन पर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी. ऐसे में रेलवे की यह लापरवाही चर्चा में बनी हुई है. 

ये भी पढ़ेंः एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, बाहर तड़पता रहा घायल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Indian Railway StationSomnath Expresssali chowka railway station

Trending news

mp news
सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खबर, फसल खरीदी के लिए कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें
mp news
उज्जैन में बड़ा हादसा, नदी में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 2 की मौत
mp news
कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, 'बापू' की तस्वीर रख मौन धरना, जानें वजह
jabalpur news
सड़क पर लेफ्ट साइड चलना गलत! पैदल यात्रियों के लिए अलग नियम पर SC में सुनवाई
Ravana Dahan
सुबह ही कर दिया रावण दहन! नशे में युवक-युवती ने फूंक डाला पुतला, VIDEO वायरल!
Dussehra 2025
यहां राक्षस नहीं 'राजा' है रावण! 30 सालों से सीना ताने सरकारी जमीन की कर रहा रखवाली
ravan dahan
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर रावण दहन... PAK PM, आसिम मुनीर की फोटो; जलेगा 71 फीट का पुतला
bhind news
एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, बाहर तड़पता रहा घायल
Dussehra 2025
छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा;जानें क्या है इसकी खासियत
balod news
सालों पहले देखा गया जो सपना, वो छत्तीसगढ़ के इस जिले ने पूरा किया
;