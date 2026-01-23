Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3084160
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनरसिंहपुर

स्कूली छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, नरसिंहपुर पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार

Narsinghpur Viral Video: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में स्कूली छात्रों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. जहां पुलिस ने तत्पर्ता दिखाते हुए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Narsinghpur News
Narsinghpur News

Narsinghpur News: सोशल मीडिया पर स्कूली छात्राओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना दो युवकों को भारी पड़ गया. नरसिंहपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रियता दिखाई और वीडियो वायरल होने के चंद घंटों के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस मामले को महिला सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा से जुड़ा बेहद गंभीर विषय माना.

मामला थाना स्टेशनगंज क्षेत्र का है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में कुछ युवक नरसिंहपुर बस स्टैंड पर स्कूली छात्राओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करते नजर आए. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए विशेष टीम का गठन किया.

दो दिन पहले वीडियो बनाया 
गठित पुलिस टीम ने साइबर सेल और तकनीकी माध्यमों की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद सटीक घेराबंदी करते हुए पुलिस ने ग्राम डांगीढ़ाना से राजेन्द्र लोधी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चौराखेड़ा और अर्पित सेन उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम डांगीढ़ाना को हिरासत में लिया. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दो दिन पहले यह वीडियो बनाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

युवाओं की गलत मानसिकता
नरसिंहपुर SDOP मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस तरह की हरकतें सामाजिक विकृति को दर्शाती हैं और युवाओं की गलत मानसिकता का परिणाम हैं. पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि भविष्य में ऐसा कोई भी वीडियो संज्ञान में आता है, तो ऐसे मनचलों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

narsinghpur news

Trending news

narsinghpur news
स्कूली छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार
chhattisgarh news
सरगुजा में 'शराबी' टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा, बसंत पंचमी पर नशे में स्कूल पहुंचा
mp news
इश्क में अंधी पत्नी ने लिखी पति की मौत की इबारत, प्रेमी से बोली-वो रास्ते का रोड़ा है
durg news
आस्था के नाम पर चल रही लूट, दुर्ग में झाड़-फूंक के बहाने डकारे 13 लाख, आरोपी गिरफ्तार
Ujjain
उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! 2 गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव; जानें वजह
ujjain news
तराना में अग्नि तांडव, उपद्रवियों ने फैलाई दहशत, यात्री बस को किया आग के हवाले
Vishnu Deo Sai
120 साहित्यकार, 42 सत्र... रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ
Mohan Yadav
जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, CM मोहन यादव ने जोड़ों को दिए 49-49 हजार के चेक
Latest Ujjain News
Ujjain Violence Live: 'शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे...', उज्जैन हिंसा पर बोले सीएम मोहन, जानें पल-पल की अपडेट
ujjain news
उज्जैन का तराना हिंसा की आग में झुलसा, बस फूंकी, दुकानों में आगजनी और जमकर पथराव