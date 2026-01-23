स्कूली छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, नरसिंहपुर पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार

Narsinghpur News: सोशल मीडिया पर स्कूली छात्राओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना दो युवकों को भारी पड़ गया. नरसिंहपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रियता दिखाई और वीडियो वायरल होने के चंद घंटों के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस मामले को महिला सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा से जुड़ा बेहद गंभीर विषय माना.

मामला थाना स्टेशनगंज क्षेत्र का है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में कुछ युवक नरसिंहपुर बस स्टैंड पर स्कूली छात्राओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करते नजर आए. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए विशेष टीम का गठन किया.

दो दिन पहले वीडियो बनाया

गठित पुलिस टीम ने साइबर सेल और तकनीकी माध्यमों की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद सटीक घेराबंदी करते हुए पुलिस ने ग्राम डांगीढ़ाना से राजेन्द्र लोधी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम चौराखेड़ा और अर्पित सेन उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम डांगीढ़ाना को हिरासत में लिया. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दो दिन पहले यह वीडियो बनाया था.

युवाओं की गलत मानसिकता

नरसिंहपुर SDOP मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस तरह की हरकतें सामाजिक विकृति को दर्शाती हैं और युवाओं की गलत मानसिकता का परिणाम हैं. पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि भविष्य में ऐसा कोई भी वीडियो संज्ञान में आता है, तो ऐसे मनचलों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर

