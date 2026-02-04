Advertisement
सरपंच ने खुद को ही पंचायत भवन में किया बंद, जान देने की दी चेतावनी, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिले के चीचली ब्लॉक के सीरेगांव गांव के सरपंच ने खुद को पंचायत भवन में कैद कर लिया है. बीए की डिग्री वाले सरपंच का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से ही अधिकारी और कुछ गांव वाले उनके विकास कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:54 AM IST
Narsinghpur Panchayat News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के चीचली ब्लॉक के सीरेगांव  ग्राम पंचायत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. लगभग 1400 की आबादी वाले इस गांव के सरपंच महेंद्र सिंह कुशवाहा ने खुद को पंचायत भवन के अंदर बंद कर लिया. बीए की डिग्री वाले और 172 वोटों से चुनाव जीतने वाले सरपंच का कहना है कि गांव वालों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, लेकिन अधिकारी और कुछ स्थानीय लोग उन्हें पंचायत में विकास कार्य करने से रोक रहे हैं.

सरपंच ने खुद को ही पंचायत भवन में किया बंद
दरअसल, सरपंच महेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने ही गांव के पंचायत भवन में खुद को बंद कर लिया है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि गांव वालों ने उन्हें सरपंच चुना है, लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ गांव वाले उनकी पंचायत में डेवलपमेंट का काम नहीं होने दे रहे हैं. पंचायत चुनाव के बाद से वह लगातार ऑफिसों में जा रहे हैं और अधिकारियों से मिलकर अपने गांव में डेवलपमेंट का काम शुरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा है.

आत्मदाह करने की चेतावनी
सरपंच (गांव के मुखिया) ने कहा कि अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद, उनकी पंचायत में विकास कार्यों को मंज़ूरी नहीं दी जा रही है. सरपंच अब पंचायत ऑफिस में खुद को बंद कर लिया है और जब तक नरसिंहपुर के कलेक्टर और ज़िला CEO पंचायत की समस्याओं का समाधान नहीं करते, तब तक बाहर आने से मना कर रहे हैं. इतना ही नहीं सरपंच महेंद्र कुशवाहा ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं और उनके गांव में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए जल्द ही फंड जारी नहीं किया गया, तो वह पंचायत भवन के अंदर आत्मदाह कर लेंगे.

यह संवेदनशील जानकारी मिलते ही पूरे प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस फ़ोर्स तुरंत गांव पहुंची, और स्थिति पर नज़र रखने के लिए पंचायत भवन के सामने ग्राम कोटवार की ड्यूटी लगा दी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नरसिंहपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

