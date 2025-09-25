मध्य प्रदेश के इस गांव में अनोखा चमत्कार! घर की दीवारों से निकलने लगी जलधार, लोग परेशान

Narsinghpur News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत हर्रई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां रहने वाले योगेंद्र लोधी के मकान के कमरों के भीतर से पानी का रिसाव हो रहा है. आमतौर पर कुओं, बोरिंग या झरनों से पानी निकलते देखा जाता है, लेकिन इस बार गांव के लोगों ने घर की दीवारों और फर्श से पानी निकलते देखा. यह घटना न केवल ग्रामीणों के लिए हैरान करने वाली है बल्कि पीड़ित परिवार के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते वाटर लेवल तेजी से बढ़ गया. इसी कारण योगेंद्र लोधी के मकान के अंदर से पानी निकलने लगा. पानी के रिसाव से घर में रखा खाने-पीने का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं खराब हो गईं. स्थिति इतनी गंभीर है कि परिवार को अपना बचा-खुचा सामान पलंग और ऊंची जगहों पर रखना पड़ा ताकि पानी से खराब न हो.

घर में जलभराव की स्थिति

परिवार ने अस्थायी समाधान के रूप में कमरे के एक कोने में गड्ढा खोदा है, ताकि सारा रिसाव का पानी उसमें इकट्ठा हो सके. गड्ढे में योगेंद्र लोधी ने 3 एचपी की सबमर्सिबल मोटर लगाई है, जिससे दिन में दो से तीन बार पानी बाहर निकाला जाता है. बावजूद इसके, लगातार रिसाव से मकान के भीतर जलभराव की समस्या बनी हुई है.

भू-जलस्तर ऊपर आ गया

ग्राम के जागरूक लोगों का कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण भू-जल स्तर अचानक ऊपर आ गया है, जिससे मकान के अंदर पानी निकल रहा है. ग्रामीण इस अनोखी घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहीं पीड़ित परिवार चिंता में है कि यदि बारिश और बढ़ी तो हालात और बिगड़ सकते हैं. (रिपोर्टः अमित राज, नरसिंहपुर)

