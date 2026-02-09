12 साल की रिपोर्टर, बेबाकी से पूछे कैबिनेट मंत्री से सवाल; जानें कौन है ये छोटी सी लड़की?

Chhavi Vishwakarma Interview Prahlad Patel: मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची उनका इंटरव्यू ले रही है. इस छोटी सी रिपोर्टर का नाम छवि विश्वकर्मा है और इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है. लोग उनकी बेबाकी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्र भले ही छोटी है, लेकिन हौसला बड़ा है. छवि के सवाल पूछने के अंदाज से प्रहलाद पटेल भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए.

बच्ची के चरणों में झुक गए कैबिनेट मंत्री...

इंटरव्यू का वीडियो खुद मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. यह वीडियो नरसिंहपुर जिले के बम्होरी में एक अस्पताल के उद्घाटन के बाद का है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'आज भी व्यस्ततम दिन रहा. 3 उपस्वास्थ केंद्रों और आयुर्वेद औषधालय का लोकार्पण किया. आयुर्वेद औषधालय के लोकार्पण पर एक 12 वर्ष की बेटी छाया विश्वकर्मा ने मेरा इंटरव्यू लिया. उनके प्रश्नों ने मुझे, उनके चरणों में झुका दिया. मैंने विनोदवश पूछा कि आप किस चैनल से हैं तो उन्होंने कहा मेरा ही चैनल है मुझे आपका इंटरव्यू लेना है.'

आज भी व्यस्ततम दिन रहा , ३ उपस्वास्थ केंद्रों और आयुर्वेद औषधालय का लोकार्पण किया ।आयुर्वेद औषधालय के लोकार्पण पर एक १२ वर्ष की बेटी छाया विश्वकर्मा ने मेरा इन्टरव्यू लिया ।उनके प्रश्नों ने मुझे,उनके चरणों में झुका दिया ।मैने विनोदवश पूछा कि आप किस चैनल से हैं तो उन्होंने कहा… pic.twitter.com/NGjGmTnvI8 — Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) (@prahladspatel) February 6, 2026

कौन हैं छवि विश्वकर्मा?

बता दें कि छवि विश्वकर्मा की उम्र महज 12 साल है और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बम्होरी गांव की रहने वाली हैं. छवि का इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक पर अकाउंट है, जो उनको पिता शिवकुमार विश्वकर्मा के नाम से है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने प्रोफाइल पर स्लोगन दिया है- हंसना और हंसाना. पांचवीं क्लास में पढ़ने वाली छवि के घर में उनके माता-पिता के अलावा उनकी एक बड़ी बहन है, जिसका नाम मोनिका है. इसके अलावा एक छोटा भाई है, जिसका नाम प्रिंस है और वो कॉमेडी वीडियो बनाता है. छवि अब तक करीब 30-40 इंटरव्यू ले चुकी हैं, जिसमें कथा वाचक विपिन बिहारी महाराज, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल और प्रहलाद पटेल का इंटरव्यू शामिल है.

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पिछले सप्ताह अपने विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर पहुंचे थे और बम्होरी गांव में आयुर्वेदिक औषधालय का उद्घाटन किया. इसी दौरान मंच पर छवि पहुंच गईं और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछु लिया. उन्होंने नर्मदा परिक्रमा से संबंधित सवाल किए, जिसका जवाब प्रहलाद पटेल ने मुस्कुराते हुए दिया. हालांकि, छवि भी पूरी तैयारी के साथ आई थीं और वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है.