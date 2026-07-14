तीन बार आवेदन के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, जनसुनवाई में लोटन लगाते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला

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मध्य प्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय में आज जन-सुनवाई के दौरान एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला, जिसने व्यवस्था की शर्मनाक हालत को उजागर कर दिया. न्याय की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाकर थक चुकी एक 70 वर्षीय दिव्यांग महिला को जमीन पर लोटकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचना पड़ा. वहां मौजूद लोग इस बुज़ुर्ग महिला की ऐसी दयनीय हालत देखकर स्तब्ध और व्यथित रह गए. महिला ने बताया कि वह अपनी शिकायत लेकर पहले भी तीन बार प्रशासन के पास जा चुकी थी, लेकिन जब उसकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो उसे यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा. कलेक्टर ने अब इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
ऑनलाइन नक्शे में दूसरे के नाम दर्ज हुआ मकान
यह मामला जीरन तहसील के चीताखेड़ा गांव का है. यहां गांव की रहने वाली 70 साल की दिव्यांग महिला, काला बाई गायरी ने बताया कि उनके पास जीरन तहसीलदार द्वारा 2016 में जारी किया गया जमीन का वैध पट्टा है और वह कई सालों से उस जमीन पर काबिज हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें इस प्लॉट पर घर बनाने की मंजूरी भी मिली है. अभी निर्माण कार्य चल रहा है और उन्हें फंड की पहली किश्त भी मिल चुकी है. लेकिन हाल ही में हुए ड्रोन सर्वे के दौरान हुई एक बड़ी प्रशासनिक चूक की वजह से, ऑनलाइन मैप पर उनका घर किसी और के नाम पर दर्ज हो गया है.
पट्टा और नक्शे की होगी जांच
पीड़िता का आरोप है कि रामनारायण तेली नाम का एक स्थानीय व्यक्ति इस तकनीकी गड़बड़ी का फायदा उठाकर उसे लगातार परेशान कर रहा है और उसके घर का निर्माण कार्य रोकने के लिए डराने-धमकाने के तरीके अपना रहा है. 70 साल की उम्र और शारीरिक कमजोरी के बावजूद इस बुज़ुर्ग महिला ने न्याय के लिए अधिकारियों से तीन बार गुहार लगाई थी. लेकिन जब सिस्टम ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो वह आज अपनी शिकायत रखने के लिए जन-सुनवाई में पहुंची और दुख के मारे जमीन पर लोट-पोट हो गई. बुज़ुर्ग महिला की बेबसी को देखकर जिला कलेक्टर ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. उन्होंने अधिकारियों को जमीन के पट्टे और नक्शे के रिकॉर्ड की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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