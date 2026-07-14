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तीन बार आवेदन के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, जनसुनवाई में लोटन लगाते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला

नीमच में जन-सुनवाई के दौरान दिव्यांग बुजुर्ग महिला काला बाई गायरी न्याय की गुहार लगाने के लिए जमीन पर रेंगते और लोटन लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं. उनका आरोप है कि तीन बार आवेदन देने के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया है.

Written ByPritesh ShardaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 14, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:41 PM IST
तीन बार आवेदन के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, जनसुनवाई में लोटन लगाते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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