तीन बार आवेदन के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, जनसुनवाई में लोटन लगाते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला

पट्टा और नक्शे की होगी जांच

पीड़िता का आरोप है कि रामनारायण तेली नाम का एक स्थानीय व्यक्ति इस तकनीकी गड़बड़ी का फायदा उठाकर उसे लगातार परेशान कर रहा है और उसके घर का निर्माण कार्य रोकने के लिए डराने-धमकाने के तरीके अपना रहा है. 70 साल की उम्र और शारीरिक कमजोरी के बावजूद इस बुज़ुर्ग महिला ने न्याय के लिए अधिकारियों से तीन बार गुहार लगाई थी. लेकिन जब सिस्टम ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो वह आज अपनी शिकायत रखने के लिए जन-सुनवाई में पहुंची और दुख के मारे जमीन पर लोट-पोट हो गई. बुज़ुर्ग महिला की बेबसी को देखकर जिला कलेक्टर ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. उन्होंने अधिकारियों को जमीन के पट्टे और नक्शे के रिकॉर्ड की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.