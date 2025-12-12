145 साल पुराना रेलवे स्टेशन, हो गया पूरा कायाकल्प; इंडियन रेलवे ने इसे दिया है NSG-4 कैटेगरी का दर्जा

Amrit Bharat Station Scheme: देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से विकास हो रहा है. वहीं मध्य प्रदेश के 145 साल पुराने रेलवे स्टेशन की कायाकल्प बदल चुकी है. सन 1880 में बना नीमच का यह रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है. बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन का लगभग 90 फीसदी काम हो चुका है. वहीं इस स्टेशन पर पुराने जमाने की झलक को संजोय रखने के लिए इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है. यात्रियों के लिए यहां पर साफ सफाई, बैठने की जगह और पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है. वहीं स्टेशन पर लोगों का कहना है कि इतने साल पुराने इस रेलवे स्टेशन का नया रूप देखकर गर्व महसूस हो रहा है. यह बदलाव काफी समय से जरूरी था.

इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से नीमच का रेलवे स्टेशन का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया है. बता दें कि यहां पर चौड़ा सर्कुलेशन एरिया, हाईटेक प्रतीक्षालय और उन्नत शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल है. डिजिटल सूचना प्रणाली, फ्री वाई-फाई और आकर्षक लाइटिंग ने स्टेशन को पूरी तरह से नया रूप दिया है. इस रेलवे स्टेशन पर नए कवर शेड लगा दिए गए हैं, जबकि लिफ्ट लगाने का काम अभी अंतिम दौर में है. वहीं स्टेशन पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई विशेष सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे उनकी यात्रा और अधिक आरामदायक हो सकें.

स्टेशन की हो रही तारीफ

वहीं इस रेलवे स्टेशन का इतिहास संजोय रखने के लिए रेलवे ने स्टेशन के पुराने क्लॉक टॉवर और पुराने लोकोमोटिव इंजन को भी संरक्षित किया है. इन्हें आकर्षण का केंद्र बनाकर स्टेशन का पारंपरिक रूप बरकार रखा है. वहीं दीवारों पर स्थानीय कला को भी दर्शाया गया है. इसके अलावा स्थानीय कला की थीम पर आधारित एक पेंटिंग भी बनाई गई है, जो स्टेशन को सांस्कृति रूप से और भी सुंदर बनाती है. इलेक्ट्रिकल्स सिस्टम पूरी तरह अपग्रेड किया गया है. इसके अलावा, पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण स्थानीय माहौल को ध्यान में रखकर किया गया है. इसी कारण यात्री भी स्टेशन की खूबसूरती देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं.

स्टेशन पर बेहतरीन सुविधा

वहीं रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, माल परिवहन के लिए अच्छी शेड का भी काम तेजी से चल रहा है. प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा, पेयजल के नए प्वाइंट लगाए गए हैं. वहीं रतलाम मंडल की तरफ से इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन की तरह विकसित किया जा रहा है. वहीं रेलवे अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि अमृत योजना के तहत मंडल के कई स्टेशनों को इसी तरह नया रूप दिया गया है. स्थानीय यात्रियों ने पीएम मोदी और रेलवे प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि अब नीमच स्टेशन बड़े शहरों के स्टेशनों जैसा नजर आने लगा है.

NSG - 4 कैटेगरी में शामिल

आपको बता दें कि नीमच रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवे ने NSG-4 कैटेगरी में रखा है. NSG-4 कैटेगरी यानि जहां सालाना 10 से 20 करोड़ रुपये की यात्री आय होती है और 20 से 50 लाख लोग यात्रा करते हैं. इस श्रेणी में शामिल होने से स्टेशन को और भी सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है. स्टेशन का बदला हुआ स्वरूप, आधुनिक सुविधाएं और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास. ये सभी बातें इसे मालवा-मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख स्टेशन बनाती हैं. लोग अब इस स्टेशन को नीमच शहर की नई पहचान के रूप में देख रहे हैं.

