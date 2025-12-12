Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3038851
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

145 साल पुराना रेलवे स्टेशन, हो गया पूरा कायाकल्प; इंडियन रेलवे ने इसे दिया है NSG-4 कैटेगरी का दर्जा

Neemuch Railway Station Update: अमृत भारत स्टेशन योजा के तहत नीमच रेलवे स्टेशन की कायाकल्प पूरी तरह से बदल गई है. सन 1880  में बना यह स्टेशन का काम 90 फीसदी काम हो चुका है. मिली जानकारी के मुताबिक, इस स्टेशन पर कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसके चलते यात्री भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बदल गया नीमच रेलवे स्टेशन!
बदल गया नीमच रेलवे स्टेशन!

Amrit Bharat Station Scheme: देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से विकास हो रहा है. वहीं मध्य प्रदेश के 145 साल पुराने रेलवे स्टेशन की कायाकल्प बदल चुकी है. सन 1880  में बना नीमच का यह रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है. बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन का लगभग 90 फीसदी काम हो चुका है. वहीं इस स्टेशन पर पुराने जमाने की झलक को संजोय रखने के लिए इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है. यात्रियों के लिए यहां पर साफ सफाई, बैठने की जगह और पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है. वहीं स्टेशन पर लोगों का कहना है कि इतने साल पुराने इस रेलवे स्टेशन का नया रूप देखकर गर्व महसूस हो रहा है. यह बदलाव काफी समय से जरूरी था.

इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से नीमच का रेलवे स्टेशन का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया है. बता दें कि यहां पर चौड़ा सर्कुलेशन एरिया, हाईटेक प्रतीक्षालय और उन्नत शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल है. डिजिटल सूचना प्रणाली, फ्री वाई-फाई और आकर्षक लाइटिंग ने स्टेशन को पूरी तरह से नया रूप दिया है. इस रेलवे स्टेशन पर नए कवर शेड लगा दिए गए हैं, जबकि लिफ्ट लगाने का काम अभी अंतिम दौर में है. वहीं स्टेशन पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई विशेष सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे उनकी यात्रा और अधिक आरामदायक हो सकें. 

स्टेशन की हो रही तारीफ
वहीं इस रेलवे स्टेशन का इतिहास संजोय रखने के लिए रेलवे ने स्टेशन के पुराने क्लॉक टॉवर और पुराने लोकोमोटिव इंजन को भी संरक्षित किया है. इन्हें आकर्षण का केंद्र बनाकर स्टेशन का पारंपरिक रूप बरकार रखा है. वहीं दीवारों पर स्थानीय कला को भी दर्शाया गया है. इसके अलावा स्थानीय कला की थीम पर आधारित एक पेंटिंग भी बनाई गई है, जो स्टेशन को सांस्कृति रूप से और भी सुंदर बनाती है. इलेक्ट्रिकल्स सिस्टम पूरी तरह अपग्रेड किया गया है. इसके अलावा, पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण स्थानीय माहौल को ध्यान में रखकर किया गया है. इसी कारण यात्री भी स्टेशन की खूबसूरती देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेशन पर बेहतरीन सुविधा
वहीं रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, माल परिवहन के लिए अच्छी शेड का भी काम तेजी से चल रहा है. प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा, पेयजल के नए प्वाइंट लगाए गए हैं. वहीं रतलाम मंडल की तरफ से इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन की तरह विकसित किया जा रहा है. वहीं रेलवे अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि अमृत योजना के तहत मंडल के कई स्टेशनों को इसी तरह नया रूप दिया गया है. स्थानीय यात्रियों ने पीएम मोदी और रेलवे प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि अब नीमच स्टेशन बड़े शहरों के स्टेशनों जैसा नजर आने लगा है. 

NSG - 4 कैटेगरी में शामिल
आपको बता दें कि नीमच रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवे ने NSG-4 कैटेगरी में रखा है.  NSG-4 कैटेगरी यानि जहां सालाना 10 से 20 करोड़ रुपये की यात्री आय होती है और 20 से 50 लाख लोग यात्रा करते हैं. इस श्रेणी में शामिल होने से स्टेशन को और भी सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है. स्टेशन का बदला हुआ स्वरूप, आधुनिक सुविधाएं और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास. ये सभी बातें इसे मालवा-मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख स्टेशन बनाती हैं. लोग अब इस स्टेशन को नीमच शहर की नई पहचान के रूप में देख रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neemuch railway station

Trending news

Neemuch railway station
145 साल पुराना रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, NSG-4 कैटेगरी का मिला दर्जा
Mohan Yadav
मोहन यादव का ऐलान, उज्जैन में बनेगी हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरी; जानें क्या है प्लान?
indore news
सर्दियों में नई बीमारी की दस्तक! इंदौर में 50 से ज्यादा मरीज मिले, जानिए इसके लक्षण
Bilaspur Rail Accident
बिलासपुर रेल हादसे में बड़ी कार्रवाई, DRM और PCEE को पद से हटाया गया
Mohan Government
मोहन सरकार के दो साल पूरे, नदियों के जुड़ाव से लेकर नक्सलवाद के खात्मे तक...
Indore High Court
मकर संक्रांति से पहले इंदौर हाईकोर्ट सख्त, 14 जिलों में चाइनीज मांझे पर बैन...
chhattisgarh news
नए कपड़े पहन सहेलियों संग पार्क गई बेटी से हैवानियत, पिता ने साल तक किया दुष्कर्म
mp news
सरकारी अस्पताल में कंबल और चादर के पैसे दे रहे हैं मरीज, ठंड में वसूले जा रहे पैसे
Mohan Yadav
'MP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा...', मोहन यादव बोले- गलत बर्दाश्त नहीं
Mohan Government
एमपी के अफसरों को नए साल का तोहफा, 71 IAS अधिकारी होंगे प्रमोट...