/Ujjain Simhasth 2028: उज्जैन महाकुंभ का नीमच से हुआ शंखनाद, महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने की घोषणा

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उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ का आगाज नीमच से हुआ है. सनातन परंपरा के शीर्ष संत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानन्द गिरी महाराज ने नीमच में आयोजित हुए सनातन समागम में इसकी घोषणा की. संत कैलाशानन्द के आगमन पर नीमच शहर को भगवा पताकाओं और ध्वजाओं से सजाया गया था. एक दिन पहले संतश्री का नगर प्रवेश पर नागरिकों ने पलक पावड़े बिछाकर भावभीना स्वागत किया.
भगवा रंग से रंगा शहर
शनिवार को टाउन हॉल में आयोजित धर्म सम्मेलन और सनातन समागम में संत कैलाशानन्द गिरी महाराज ने सनातन परंपरा, पौराणिक महत्व इत्यादि पर गहन ज्ञान वर्द्धन किया. सनातन संस्कृति और परंपरा के गूढ़ रहस्य बताए. इस आयोजन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज, जयपुर हवामहल विधायक एवं संत बालमुकुन्दाचार्य, सहित विभिन्न पंथ और अखाड़ों के संत महंतों ने सनातन धर्म की पताका विश्व मे लहराने के लिए एकजुट होने का आव्हान किया.
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में हुए शामिल
मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंदसौर, चितौड़गढ़ के सांसद,मालवा और सीमावर्ती राजस्थान के विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने इस आयोजन में शिरकत की. इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरी महाराज ने कहा कि उज्जैन में होने जा रहे आगामी महाकुंभ का आगाज नीमच से हो गया है. उन्होंने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी. साथ ही कहा कि नीमच में एक तरह से मिनीकुम्भ का आयोजन हुआ है. महाकुंभ में इसके वृहद स्वरूप के दर्शन होंगे. सनातन धर्म सबसे प्राचीन आदि अनादिकाल का धर्म है. शेष सभी पंथ हैं. हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से आए कई संतों ने शिरकत की, जिनमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी महाराज भी शामिल थे. कार्यक्रम में मौजूद संतों ने सनातन परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का आह्वान किया.
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