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Ujjain Simhasth 2028: उज्जैन महाकुंभ का नीमच से हुआ शंखनाद, महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने की घोषणा

उज्जैन में 2028 में होने वाले महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत नीमच से हुई. निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरि महाराज ने सनातन समागम में इसकी घोषणा की. उनके स्वागत के लिए नीमच शहर को केसरिया झंडों से सजाया गया था.

Written ByPritesh ShardaEdited By:Pooja
Published: Jul 12, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:27 AM IST
Ujjain Simhasth 2028: उज्जैन महाकुंभ का नीमच से हुआ शंखनाद, महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने की घोषणा

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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