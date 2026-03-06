एमपी के कलाकार का कमाल! जूट और गाय के गोबर से मां के साथ पीएम मोदी की बनाई ममतामयी तस्वीर, दिया ये संदेश

Neemuch Artist News: नीमच जिले के कुचड़ोद गांव के रहने वाले एक चित्रकार ने पीएम मोदी और उनके मां की एक ऐसी अद्भुत तस्वीर बनाई है. जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है.
Neemuch PM Modi Photo News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुचड़ोद गांव के निवासी चित्रकार राहुल देव लोहार ने एक बार फिर अपनी अद्भुत कला से प्रदेश का नाम रोशन किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वदेशी अपनाओ' और 'विश्वकर्मा योजना' के आह्वान से प्रेरित होकर राहुल ने जूट के कपड़े (टाट) और गाय के गोबर का उपयोग कर पीएम मोदी और उनकी माताजी की एक अत्यंत मनमोहक पेंटिंग तैयार की है.
इस कलाकृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निर्माण विधि है. राहुल ने ग्रामीण संस्कृति को जीवंत करते हुए जूट की बोरी पर गाय के गोबर, मेथी दाने और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का लेप लगाकर अपना कैनवास तैयार किया. इस पूरी
पेंटिंग में किसी भी प्रकार के रासायनिक या सिंथेटिक रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि राहुल ने स्वयं के तैयार किए हुए शुद्ध प्राकृतिक रंगों से इसे उकेरा है.
वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम
राहुल देव लोहार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा कारीगरों को दिए जा रहे सम्मान और स्वदेशी के मंत्र ने उन्हें कुछ अलग करने की प्रेरणा दी. इसीलिए उन्होंने आधुनिक संसाधनों को छोड़कर पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल पद्धति से पीएम मोदी और उनकी माताजी की ममतामयी छवि को चित्रित किया. गौरतलब है कि राहुल इससे पहले कोरोना काल में भी अपनी अनूठी पेंटिंग्स के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं. उनकी यह नई कृति न केवल उनकी कलात्मकता को दर्शाती है, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'लोकल फॉर वोकल' का एक सशक्त संदेश भी देती है.
कपड़े पर बनाई पेंटिंग
उन्होंने आगे बताया कि उस पेंटिंग का जो बनाने का तरीका है, वो असल में प्राकृतिक तरीके से ईको फ्रेंडली पेंटिंग बना है. उन्होंने कहा कि कलाकार का नाता प्रकृति से रहे. उसी प्रकार मैंने अभी हाल ही में, कुछ समय पहले, जो ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं. खेती-किसानी में हम देखते हैं कि अपने यहां टाट जो होती है, बोरी, जूट का जो कपड़ा होता है. जैसा कि मेरे घर पड़ा था. उसी कपड़े पर मैने पेंटिंग बनाई.
पीएम मोदी की तस्वीर
राहुल देव लोहार का कहना है कि प्रधानमंत्री की जो स्वदेशी अपनाओ योजना है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी पेंटिंग को मैने आकार दिया है. खासकर पीएम मोदी ने पूरे देश को जो संदेश दिया है. जैसे कि विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को जोड़ा है. स्वदेशी योजना से एक संदेश दिया है कि आप विदेशी चीजों को छोड़कर स्वदेशी अपनाएं. तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी ख्याल आया क्यों न पीएम मोदी और उनकी मां की एक पेंटिंग बनाई जाए. इस लिए उन्होंने एक ममतामयी तस्वीर को बनाया.
रिपोर्टः प्रितेश शारदा, नीमच
