Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2993210
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

नशे में धुत ASI ने एक साथ कई बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, बच्चे समेत 4 घायल

Neemuch News: नीमच-जावद रोड पर भरभड़िया गांव की घाटी के पास एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) की कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नशे में धुत ASI ने एक साथ कई बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, बच्चे समेत 4 घायल

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. जावद रोड के भरभड़िया गांव के पास एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) की तेज़ रफ्तार कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज के शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं एक अन्य व्यक्ति भीभी हादसे में घायल हुआ है.

ASI ने एक कई बाइक सवारों को मारी टक्कर
दरअसल, नीमच-जावद रोड पर शुक्रवार रात लगभग 8 बजे भरभड़िया गांव की घाटी के पास एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) की कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज के शिक्षक दशरथ सिंह (42), निवासी जावद, की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक अपने परिवार के साथ सब्जी लेकर घर लौट रहे थे. हादसे में उनकी पत्नी, 10 वर्षीय बेटा , 6 वर्षीय बेटी और अठाना निवासी एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

नशे की हालत में थे ASI 
पुलिस के अनुसार, घटना के समय ASI नशे की हालत में थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी ली, जिसमें से शराब की एक बोतल और एक खाली ग्लास बरामद हुआ. कार जावद की ओर से आ रही थी और उसने नीमच से जावद की ओर जा रही मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. नीमच की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

Neemuch Newsmp news

Trending news

mp government holiday change
एमपी में सिर्फ दो शनिवार की छुट्टी, बढ़ सकते हैं ऑफिस के टाइम टेबल, CM लेंगे फैसला
Sheopur mid day meal
थाली नहीं मिली तो कागज ही सही! श्योपुर स्कूल का ‘जुगाड़ मिड-डे मील’ देख उड़े होश
shahdol murder case
कलयुगी बेटे ने की मां की बेरहमी से हत्या, 3 दिन तक शव के साथ सोता रहा
bhopal news
एनआईए ने भोपाल आतंकी नेटवर्क में 18वां आरोपी जोड़ा, 5 पर नए संगीन आरोप
mp news
खतरे में बीना विधायक की विधानसभा सदस्यता! एमपी हाईकोर्ट ने क्यों जारी किया नोटिस?
takiya masjid news
उज्जैन तकिया मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को SC से बड़ा झटका, हाईकोर्ट का फैसला कायम
Indore Airport
इंदौर एयरपोर्ट से ही शुरू होगी महाकाल यात्रा, यहीं मिल जाएगा दर्शन-भस्म आरती पास
sagar news
40 दिन से हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस, दो नाबालिग बहनें अब तक लापता, सिस्टम पर सवाल
Vande Mataram
'आजादी का मूल मंत्र था वंदे मातरम...' CM मोहन यादव ने बताया राष्ट्रीय गीत का महत्व
Bilaspur Train Accident
बिलासपुर रेल हादसे के बाद रेलवे का बड़ा कदम! अब ड्राइवर के डिब्बे में भी CCTV