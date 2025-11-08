नशे में धुत ASI ने एक साथ कई बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, बच्चे समेत 4 घायल

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. जावद रोड के भरभड़िया गांव के पास एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) की तेज़ रफ्तार कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज के शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं एक अन्य व्यक्ति भीभी हादसे में घायल हुआ है.

ASI ने एक कई बाइक सवारों को मारी टक्कर

दरअसल, नीमच-जावद रोड पर शुक्रवार रात लगभग 8 बजे भरभड़िया गांव की घाटी के पास एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) की कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में ज्ञानोदय आईटीआई कॉलेज के शिक्षक दशरथ सिंह (42), निवासी जावद, की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक अपने परिवार के साथ सब्जी लेकर घर लौट रहे थे. हादसे में उनकी पत्नी, 10 वर्षीय बेटा , 6 वर्षीय बेटी और अठाना निवासी एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

नशे की हालत में थे ASI

पुलिस के अनुसार, घटना के समय ASI नशे की हालत में थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी ली, जिसमें से शराब की एक बोतल और एक खाली ग्लास बरामद हुआ. कार जावद की ओर से आ रही थी और उसने नीमच से जावद की ओर जा रही मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी.

