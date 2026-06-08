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2 साल पुराने मौत मामले में नया मोड़, बेटे ने पुलिस पर लगाए हत्या-साजिश का आरोप, जांच शुरू

Neemuch Death Case: नीमच में 2024 में भेरूलाल रेगर की मौत मामला फिर चर्चा में आ गया है. पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया था, लेकिन बेटे रामरतन ने पुलिसकर्मियों पर हत्या और साजिश के आरोप लगाए हैं. अब मामले की जांच दोबारा तेज हो गई है.

Written ByPritesh ShardaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 08, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:21 PM IST
2 साल पुराने मौत मामले में नया मोड़, बेटे ने पुलिस पर लगाए हत्या-साजिश का आरोप, जांच शुरू
Image Credit: Neemuch Death Case

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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