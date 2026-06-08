2 साल पुराने मौत मामले में नया मोड़, बेटे ने पुलिस पर लगाए हत्या-साजिश का आरोप, जांच शुरू

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Neemuch News: नीमच जिले में दो साल पुरानी एक संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. 1 जून 2024 को 320 किलो डोडाचूरा से भरी पिकअप के चालक भेरूलाल रेगर की मौत को उस समय पुलिस ने सड़क हादसा बताया था, लेकिन अब मृतक के बेटे रामरतन ने इस पूरे मामले में हत्या और साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के बाद अब मामले की जांच एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है.
दरअसल, रतनगढ़ थाना क्षेत्र की जाट चौकी के अंतर्गत हुई इस घटना में पुलिस का दावा था कि अवैध मादक पदार्थ से भरी पिकअप का पीछा किया जा रहा था. इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और उसके नीचे दबने से चालक भेरूलाल रेगर की मौत हो गई. पुलिस ने इसे सामान्य सड़क दुर्घटना बताते हुए कार्रवाई की थी.
सड़क हादसा का रुप दिया गया
लेकिन अब मृतक के बेटे रामरतन का आरोप है कि उनके पिता की मौत हादसे में नहीं, बल्कि पुलिस की मारपीट के कारण हुई थी. रामरतन का कहना है कि घटना वाले दिन पुलिस उनके पिता को पकड़कर जाट चौकी ले गई थी, जहां उनके साथ मारपीट की गई. आरोप है कि इसी दौरान उनकी मौत हो गई और बाद में पूरे मामले को सड़क हादसे का रूप दे दिया गया.
परिवार को डराया - धमकाया
रामरतन ने तत्कालीन जाट चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौर सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या और साजिश रचने के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि घटना के समय परिवार को इतना डरा दिया गया था कि वे खुलकर शिकायत तक नहीं कर सके. परिवार को यह कहकर धमकाया गया कि यदि उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें भी मामले में आरोपी बना दिया जाएगा. इसी डर और दबाव के कारण परिवार दो साल तक न्याय की लड़ाई आगे नहीं बढ़ा सका.
IG के निर्देश के बाद जांच तेज
मृतक के बेटे का कहना है कि अब जिले में नए पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के आने के बाद उन्हें निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद जगी है. इसी विश्वास के साथ उन्होंने दोबारा शिकायत प्रस्तुत की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इधर, शिकायत उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता तक पहुंचने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आईजी के निर्देश के बाद जांच तेज हो गई है. इसी कड़ी में मृतक के बेटे रामरतन को बयान दर्ज कराने के लिए एसपी कार्यालय बुलाया गया, जहां अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली.अब पुलिस पुराने रिकॉर्ड, घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और उस समय ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कर रही है. परिजनों को उम्मीद है कि दो साल बाद ही सही, लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.
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