2 साल पुराने मौत मामले में नया मोड़, बेटे ने पुलिस पर लगाए हत्या-साजिश का आरोप, जांच शुरू

IG के निर्देश के बाद जांच तेज

मृतक के बेटे का कहना है कि अब जिले में नए पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के आने के बाद उन्हें निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद जगी है. इसी विश्वास के साथ उन्होंने दोबारा शिकायत प्रस्तुत की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इधर, शिकायत उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता तक पहुंचने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आईजी के निर्देश के बाद जांच तेज हो गई है. इसी कड़ी में मृतक के बेटे रामरतन को बयान दर्ज कराने के लिए एसपी कार्यालय बुलाया गया, जहां अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली.अब पुलिस पुराने रिकॉर्ड, घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और उस समय ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कर रही है. परिजनों को उम्मीद है कि दो साल बाद ही सही, लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.