नीमच में लापरवाही की हद! BMO और उनकी टीम बोलेरो सहित उफनती नदी में बही, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

नीमच। एक ओर जहां जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश के मौसम में उफनते पुल-पुलिया को पार करने का जोखिम न लें, वहीं, दूसरी ओर सिंगोली में एक जिम्मेदार अधिकारी ने ही इस चेतावनी को हवा में उड़ा दिया. जहां BMO ने उफनती नदी में अपनी गाड़ी चला दी. इस दौरान उसकी बोलेरो तेज बहाव में बह गई. बोलेरो में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और उनकी टीम थी, जिन्हें किसी तरह ग्रामीणों ने बाहर निकाला.

जानिए पूरी घटना

दरअसल, यह घटना रतनगढ़-जाट मार्ग पर सांडा माताजी के पास गुंजाली नदी पर स्थित रपट की है. जहां गुरुवार को सिंगोली के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BMO डॉ. राजेश मीणा ने अपनी टीम के साथ तेज बहाव के बावजूद रपट पार करने की कोशिश की, जिसके चलते उनकी बोलेरो गाड़ी नदी में बह गई. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी में सवार सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

तेज बहाव में बिगड़ा संतुलन

जानकारी के अनुसार, बीएमओ डॉ. राजेश मीणा, डॉ. मोहन मुजाल्दे समेत पांच लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे. रपट पर पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने गाड़ी निकालने का प्रयास किया. जैसे ही गाड़ी रपट के बीच में पहुंची, पानी के तेज बहाव के कारण संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो बहने लगी.

बड़ी लापरवाही

गाड़ी को बहता देख आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत हिम्मत दिखाई और बचाव कार्य में जुट गए. अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने गाड़ी में फंसे बीएमओ डॉ. मीणा सहित सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा इस तरह की जानलेवा लापरवाही की घटना अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

