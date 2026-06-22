परफ्यूम की खुशबू में छिपा था करोड़ों का नशा, हाईवे पर 115 किलो अफीम के साथ बड़ा खुलासा

रिमांड पर लिया गया आरोपी

वहीं अफीम उन तीन कट्टों के अंदर कई छोटे-छोटे पैकेटों में रखी हुई थी और परफ्यूम छिड़ककर उसकी गंध को छिपाने का प्रयास किया गया था, ताकि किसी को शक न हो कि इसके अंदर कोई अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ है. अगर हम कोई वाहन रोकते हैं, तो उसकी पूरी तरह जांच करते हैं. यदि हमने किसी वाहन को इंटरसेप्ट किया है, तो हमें यह पता होता है कि तस्करों ने कोई न कोई तरीका अपनाया होगा, जिससे वे अपने अवैध मादक पदार्थ को छिपा सकें. तस्कर काफी आत्मविश्वास में रहते हैं कि अगर एजेंसी उन्हें पकड़ भी लेगी, तब भी उनका माल नहीं ढूंढ़ पाएगी. वे गाड़ियों में मादक पदार्थों को उसी प्रकार छिपाते हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों के पास पुख्ता जानकारी होती है और एक बार वाहन रोकने के बाद उसकी जांच करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना जांच किए उसे छोड़ा नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि अभी हमने आरोपी को अदालत में पेश किया है और उसका रिमांड लिया है. पूछताछ के बाद आगे की जानकारियां सामने आएंगी.