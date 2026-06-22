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परफ्यूम की खुशबू में छिपा था करोड़ों का नशा, हाईवे पर 115 किलो अफीम के साथ बड़ा खुलासा

Neemuch Opium Case: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच ने जयपुर के पास सिकंदरा टोल पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 115 किलो अवैध अफीम जब्त की. असम से जोधपुर भेजी जा रही खेप के साथ चालक गिरफ्तार हुआ, जबकि पूरे ड्रग नेटवर्क की जांच जारी है.

Written ByPritesh ShardaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:30 PM IST
परफ्यूम की खुशबू में छिपा था करोड़ों का नशा, हाईवे पर 115 किलो अफीम के साथ बड़ा खुलासा
Image Credit: Neemuch Opium Case

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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