परफ्यूम की खुशबू में छिपा था करोड़ों का नशा, हाईवे पर 115 किलो अफीम के साथ बड़ा खुलासा

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Neemuch Crime News: मादक पदार्थों के काले कारोबार और अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है. सीबीएन नीमच की टीम ने एक बेहद पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिकंदरा टोल प्लाजा के पास घेराबंदी की और एक हुंडई क्रेटा कार को रुकवाया. जब टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इस गाड़ी की सघन तलाशी ली, तो गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए. कार की डिक्की में रखी तीन बोरियों के भीतर से कुल 109 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें 1 क्विंटल 15 किलो से अधिक अवैध अफीम भरी हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई इस अफीम की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.
इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सीबीएन नीमच के अधिकारियों की एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसने करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रूट पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी और 20 जून की सुबह संदिग्ध गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया. शातिर तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने और अफीम की तेज गंध को छिपाने के लिए कार के भीतर भारी मात्रा में परफ्यूम का छिड़काव भी कर रखा था, लेकिन अधिकारियों के अनुभव के आगे उनकी यह चालाकी धरी की धरी रह गई. मौके से कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और तस्करी में इस्तेमाल हो रही झारखंड नंबर की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि अफीम की यह विशाल खेप गुवाहाटी से लाई जा रही थी और इसे जोधपुर में डिलीवर किया जाना था. फिलहाल सीबीएन की टीम इस अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट के मुख्य सरगना और गुवाहाटी से जोधपुर तक फैली पूरी अवैध सप्लाई चेन को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे की जांच में जुट गई है.
3 कट्टों में 115 किलो अफीम
वहीं नीमच के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरी के अधिकारी निखिल गांधी ने बताया कि सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई में नीमच के अधिकारियों को विशेष सूचना मिली थी कि असम से कोई व्यक्ति एक कार में बड़ी मात्रा में अफीम लेकर जोधपुर क्षेत्र में सप्लाई करने वाला है. उसी के आधार पर 19 तारीख को ही टीम वहां पर तैनात की गई. उस रूट पर टीम ने पूरे मार्ग पर निगरानी रखी और बाद में जयपुर के निकट सिकंदरा टोल पर कार को हमारी टीम ने इंटरसेप्ट किया. जांच करने पर उसके अंदर तीन कट्टों में लगभग 115 किलो अफीम पाई गई, जिसे हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया है.
रिमांड पर लिया गया आरोपी
वहीं अफीम उन तीन कट्टों के अंदर कई छोटे-छोटे पैकेटों में रखी हुई थी और परफ्यूम छिड़ककर उसकी गंध को छिपाने का प्रयास किया गया था, ताकि किसी को शक न हो कि इसके अंदर कोई अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ है. अगर हम कोई वाहन रोकते हैं, तो उसकी पूरी तरह जांच करते हैं. यदि हमने किसी वाहन को इंटरसेप्ट किया है, तो हमें यह पता होता है कि तस्करों ने कोई न कोई तरीका अपनाया होगा, जिससे वे अपने अवैध मादक पदार्थ को छिपा सकें. तस्कर काफी आत्मविश्वास में रहते हैं कि अगर एजेंसी उन्हें पकड़ भी लेगी, तब भी उनका माल नहीं ढूंढ़ पाएगी. वे गाड़ियों में मादक पदार्थों को उसी प्रकार छिपाते हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों के पास पुख्ता जानकारी होती है और एक बार वाहन रोकने के बाद उसकी जांच करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना जांच किए उसे छोड़ा नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि अभी हमने आरोपी को अदालत में पेश किया है और उसका रिमांड लिया है. पूछताछ के बाद आगे की जानकारियां सामने आएंगी.
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