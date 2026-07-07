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नीमच में नारकोटिक्स ब्यूरो टीम पर फायरिंग, 1349 किलो डोडाचूरा-अफीम से भरा वाहन छोड़ भागे आरोपी

Neemuch News: नीमच में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर ड्रग तस्करों ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई के बाद तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए. सीबीएन ने 1349 किलो डोडाचूरा, अफीम, राइफल और कारतूस जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Written ByPritesh ShardaEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:44 PM IST
नीमच में नारकोटिक्स ब्यूरो टीम पर फायरिंग, 1349 किलो डोडाचूरा-अफीम से भरा वाहन छोड़ भागे आरोपी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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