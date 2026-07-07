नीमच में नारकोटिक्स ब्यूरो टीम पर फायरिंग, 1349 किलो डोडाचूरा-अफीम से भरा वाहन छोड़ भागे आरोपी

गिरफ्तारी के लिए अभियान

कार्रवाई के बाद जब्त मादक पदार्थों और हथियारों को सीबीएन कार्यालय लाया गया. अधिकारियों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है. सीबीएन का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर नीमच-मंदसौर बेल्ट में सक्रिय ड्रग तस्करी नेटवर्क की चुनौती को उजागर कर दिया है.