गेहूं-सरसों की फसल के बीचोंबीच हो रही थी नशे की खेती? ड्रोन ने दिखाई ऐसी तस्वीर, पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन

Neemuch Ganja Ki Kheti: नीमच जिले के कुकड़ेश्वर इलाके में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. ड्रोन से की जा रही लगातार सर्चिंग के दौरान जंगल के पास सरसों और गेहूं की खेती के बीच कुछ अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया. शक हुआ तो ड्रोन फुटेज बार-बार चेक किए गए. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, सामने आया कि सरकारी जमीन पर चुपके-चुपके हरे गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं. ये जगह श्योपुरिया चक्कीवाला जंगल के पास की है, जहां पहले भी अवैध गतिविधियों की खबरें आती रही हैं.

वहीं ड्रोन फुटेज से मिले पुख्ता संकेतों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने एक खास टीम बनाई और सर्वे नंबर 108 वाली जमीन पर सीधा छापा मार दिया. पुलिस को मौके पर पहुंचते ही पता चला कि खेत को बड़ी चालाकी से तैयार किया गया था. ऊपर से गेहूं और सरसों की तैयार फसल और बीच-बीच में घुसाकर उगाए गए हरे गांजे के हजारों पौधे. गिनती करने पर करीब 15,000 पौधे मिले, जिनका वजन 3.25 क्विंटल निकला. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है.

इसके पीछे किसका हाथ ?

इतनी बड़ी मात्रा में अवैध पौधों का मिलना साफ दिखाता है कि इस काम के पीछे कोई मजबूत और संगठित गिरोह काम कर रहा था. पुलिस को शक है कि यहां लंबे समय से अवैध खेती चल रही थी और इसे जानबूझकर सरकारी जमीन पर किया गया ताकि किसी पर शक न हो. कुकड़ेश्वर थाना पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि जमीन पर किसका कब्जा था और इस नेटवर्क को पीछे से कौन चला रहा था. राजस्व विभाग से रिकॉर्ड मंगवाए जा रहे हैं.

पहले भी आ चुके हैं मामले

एसपी ने जानकारी दी कि इस क्षेत्र में इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी. ताजा सर्चिंग में जब इस अवैध खेती की पुष्टि हुई, तो तुरंत पूरी फसल जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस का कहना है कि जमीन के असली भू-स्वामी और मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचते ही इस पूरे गिरोह की पोल खुल जाएगी. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

