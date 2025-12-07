Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032444
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गेहूं-सरसों की फसल के बीचोंबीच हो रही थी नशे की खेती? ड्रोन ने दिखाई ऐसी तस्वीर, पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन

Kukdeshwar Cannabis Farm: नीमच जिले के कुकड़ेश्वर क्षेत्र में पुलिस ने ड्रोन से की गई सर्चिंग के दौरान सरसों-गेहूं की फसल के बीच छिपी 15 हजार गांजे के पौधों की अवैध खेती का फंडाफोड़ हुआ है. 3.25 क्विंटल गांजा जब्त कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रोन ने खोला राज!
ड्रोन ने खोला राज!

Neemuch Ganja Ki Kheti:  नीमच जिले के कुकड़ेश्वर इलाके में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. ड्रोन से की जा रही लगातार सर्चिंग के दौरान जंगल के पास सरसों और गेहूं की खेती के बीच कुछ अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया. शक हुआ तो ड्रोन फुटेज बार-बार चेक किए गए. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, सामने आया कि सरकारी जमीन पर चुपके-चुपके हरे गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं. ये जगह श्योपुरिया चक्कीवाला जंगल के पास की है, जहां पहले भी अवैध गतिविधियों की खबरें आती रही हैं.

वहीं ड्रोन फुटेज से मिले पुख्ता संकेतों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने एक खास टीम बनाई और सर्वे नंबर 108 वाली जमीन पर सीधा छापा मार दिया. पुलिस को मौके पर पहुंचते ही पता चला कि खेत को बड़ी चालाकी से तैयार किया गया था. ऊपर से गेहूं और सरसों की तैयार फसल और बीच-बीच में घुसाकर उगाए गए हरे गांजे के हजारों पौधे. गिनती करने पर करीब 15,000 पौधे मिले, जिनका वजन 3.25 क्विंटल निकला. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है.

इसके पीछे किसका हाथ ?
इतनी बड़ी मात्रा में अवैध पौधों का मिलना साफ दिखाता है कि इस काम के पीछे कोई मजबूत और संगठित गिरोह काम कर रहा था. पुलिस को शक है कि यहां लंबे समय से अवैध खेती चल रही थी और इसे जानबूझकर सरकारी जमीन पर किया गया ताकि किसी पर शक न हो. कुकड़ेश्वर थाना पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि जमीन पर किसका कब्जा था और इस नेटवर्क को पीछे से कौन चला रहा था. राजस्व विभाग से रिकॉर्ड मंगवाए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी आ चुके हैं मामले
एसपी ने जानकारी दी कि इस क्षेत्र में इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी. ताजा सर्चिंग में जब इस अवैध खेती की पुष्टि हुई, तो तुरंत पूरी फसल जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस का कहना है कि जमीन के असली भू-स्वामी और मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचते ही इस पूरे गिरोह की पोल खुल जाएगी. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neemuch News

Trending news

Neemuch News
गेहूं-सरसों की फसल के बीच ड्रोन ने दिखाई ऐसी तस्वीर, पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी हुई कैंसिल, इंस्टाग्राम पर किया कंफर्म
road accident
शहडोल में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल
Baba Mahakal
बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचीं स्मृति ईरानी, खुद को बताया भाग्यशाली...
gwalior news
8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत, माता-पिता कर रहे थे मजदूरी
Road accidents
हादसों का रविवार! 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की हुई मौत...
shahdol news
7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी, देखकर घबरा गई मां, थाने में...
IndiGo
MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द...
jashpur news
जशपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रेलर से टकराई कार, 5 लोगों की मौके पर मौत
raipur news
रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही! गर्भवती के सिरप में मिला मांस का टूकड़ा...