तीसरी आंख ने पकड़ी 'काले सोने'की चोरी, 11 हजार से ज्यादा पौधे निकले, जानिए इसकी कीमत

Neemuch District: मध्य प्रदेश में पुलिस अवैध 'काले सोने' पर भी नजर बनाए हुए हैं. नीमच जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का काला सोना तीसरी आंख की मदद से पकड़ा है. दरअसल, नीमच जिले में जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत रतनगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने लुहारिया जाट क्षेत्र में कपास की फसल की आड़ में लहलहा रही अफीम की अवैध खेती को पकड़ा है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर अवैध अफीम उगाई जा रही थी.

11,600 पौधे लगे थे

पुलिस ने बताया कि यहां से 11,600 हरे पौधों को बरामद किया गया है, जिनका वजन करीब 9.76 क्विंटल आंका गया है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 97 लाख 60 हजार रुपये बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल की तरफ से जिले में अफीम और गांजे की अवैध खेती पर अंकुश लगाने के लिए मुखबिर तंत्र और आधुनिक तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए गए थे, इसी कड़ी में रतनगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह जादौन के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लुहारिया जाट गांव में कपास की आड़ में अफीम उगाई जा रही ह.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः महिला के घर आया मुस्लिम युवक तो ग्रामीणों ने जमकर पीटा, 2 घंटे तक चला तमाशा

ड्रोन का लिया सहारा

मुखबिर से खबर मिलने के बाद पुलिस ने पारंपरिक तरीके के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लिया. पुलिस की टीम ने खेत की ड्रोन से सर्चिंग करवाई, जिसमें कपास के पौधों के बीच छिपाई गई अफीम की खेती स्पष्ट नजर आ गई. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी हिरालाल माली के खेत पर छापा मारा, जहां मौके पर पुलिस ने अवैध अफीम के छोटे-बड़े कुल 11,600 पौधे जब्त किए हैं. पुलिस ने मौके पर ही विधिवत तौल की कार्रवाई पूरी की और आरोपी हिरालाल माली को गिरफ्तार कर लिया. बरामद मादक पदार्थ को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है.

रतनगढ़ टीआई मनोज यादव का कहना है कि फिलहाल पूछताछ जारी है, जबकि मामले में और भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों का औपचारिक खुलासा किया जाएगा.

नीमच से प्रीतेश शारदा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः 2 मिनट 41 सेकेंड की कॉल, 2 डॉक्टरों की बात.. छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड का सबसे बड़ा राज

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!