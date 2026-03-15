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देखते ही देखते धूं-धूंकर जल उठा नीमच का कोल्ड स्टोरेज, आसमान में छाया काला धुएं का गुबार, मची अफरा-तफरी

Neemuch Fire News:नीमच के झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंद फ्रूट कोल्ड स्टोरेज में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली की पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:47 PM IST
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देखते ही देखते धूं-धूंकर जल उठा नीमच का कोल्ड स्टोरेज, आसमान में छाया काला धुएं का गुबार, मची अफरा-तफरी

​Neemuch News: नीमच के झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित एक बंद फ्रूट कोल्ड स्टोरेज में अचानक भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था. इस भयावह मंजर को देख आसपास के कारखानों में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई और वे जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत यह रही कि प्लांट पिछले कुछ दिनों से बंद था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री के भीतर रखी लाखों रुपये की कीमती मशीनरी जलकर पूरी तरह खाक हो गई है. प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन और आग के सटीक कारणों की बारीकी से जांच कर रही है.

आसमान में छाया काले धुएं का गुबार 

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैली, जिसने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया और काले धुएं का गुबार छा गया. जैसे ही औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की खबर फैली, वहां अफरा-तफरी मच गई और आस-पास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर घबराकर बाहर की ओर भागे. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. लोगों का कहना है कि आग लगने का शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं, और आग लगने के असल कारणों की जांच में जुटी हुई है.

 
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