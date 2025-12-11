Instagram पर 'फर्जी लड़की' बनकर लड़कों को फंसाते थे ठग, पहले करते मीठी-मीठी बातें फिर..., नीमच से रतलाम तक बुना जाल

MP News: मध्य प्रदेश में एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो युवाओं को अपना शिकार बनाकर उनसे पैसे ठगते थे. गैंग के सदस्य पहले फर्जी लड़कियों वाली इंस्टाग्राम आईडी से लड़कों से ऑनलाइन दोस्ती करते थे, फिर अपने काम को अंजाम देते थे.
Cyber Crime News: मध्य प्रदेश के नीमच से यह चौंका देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो युवा इंस्टाग्राम यूजर्स को अपना निशाना बनाकर उनसे लाखों रुपयों की डिमांड करते थे. गैंग के मेंबर्स पहले लड़कों से ऑनलाइन दोस्ती कर अश्लील चैट करते थे और फिर उन्हीं चैट को वायरल करने की धमकी देते थे. इस दहशत से एक युवक ने अपनी जान भी ले ली है.
युवाओं को ठग बनाते थे निशाना
मामला मनासा थाना क्षेत्र के बर्डिया जागीर गांव का है. यहां मोहित पाटीदार नामक युवक के सुसाइड के बाद ही मामले का खुलासा हुआ. युवक ने ब्लैकमेलिंग के डर से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. सुसाइड से पहले युवक ने गैंग के एक व्यक्ति का नाम लिया और उसे अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है, जिसकी मदद से पुलिस ने गैंग के दो सदस्य को गिरफ्तार किया है.
लड़की की आईडी बनाकर करते थे काम
गैंग के सदस्य लड़कियों के नाम से आईडी बनाकर लड़कों के साथ अश्लील चैट करते थे. बात जब आगे बढ़ती थी, तो वे लड़कों से चैट वायरल करने की धमकी देते और इसके बदले लाखों रुपयों की डिमांड करते थे. कई बार ठग लड़के के घर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पैसे की उगाही करने पहुंच जाते थे.
इन तीन शहरों में गैंग ने किया खेल
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने बताया कि ऐसा करने के लिए उन्होंने 3-4 फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थीं. पुलिस ने आरोपियों के पास से मारुति फ्रॉन्स कार और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इसके अलावा पुलिस ने युवाओं को इस मामले में सचेत करते हुए कहा कि गैंग की पकड़ नीमच, मंदसौर और रतलाम तक फैली हुई थी, यदि इन तीन शहरों के युवा ऐसे चंगुल में फंसे हैं तो बेझिझक सामने आएं और नीमच साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं.
