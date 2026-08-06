नीमच में बारिश नहीं हुई तो अपनाया ये अनोखा टोटका, गधे को गुलाब जामुन खिलाकर निकाला जुलूस

Neemuch Rain News: नीमच जिले में लगातार बारिश नहीं होने से किसानों और ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं. कई खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं. इसके अलावा, कई इलाकों में पानी की कमी महसूस होने लगी है. ऐसे में ग्रामीण इंद्रदेव को खुश करने के लिए पुराने पारंपरिक टोटकों का सहारा ले रहे हैं. कहीं मेंढक-मेंढकी का विवाह कराया जा रहा है, तो कहीं खेतों में सामूहिक रूप से भोजन बनाकर पूजा की जा रही है. लोगों का कहना है कि इन परंपराओं से अच्छी बारिश की उम्मीद रहती है. गांवों में ये सब मान्यता वर्षों से चली आ रही है.