नीमच में बारिश नहीं हुई तो अपनाया ये अनोखा टोटका, गधे को गुलाब जामुन खिलाकर निकाला जुलूस

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Neemuch Rain News: नीमच जिले में लगातार बारिश नहीं होने से किसानों और ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं. कई खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं. इसके अलावा, कई इलाकों में पानी की कमी महसूस होने लगी है. ऐसे में ग्रामीण इंद्रदेव को खुश करने के लिए पुराने पारंपरिक टोटकों का सहारा ले रहे हैं. कहीं मेंढक-मेंढकी का विवाह कराया जा रहा है, तो कहीं खेतों में सामूहिक रूप से भोजन बनाकर पूजा की जा रही है. लोगों का कहना है कि इन परंपराओं से अच्छी बारिश की उम्मीद रहती है. गांवों में ये सब मान्यता वर्षों से चली आ रही है.
इसी बीच जावद नगर के खोर दरवाजा क्षेत्र में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. यहां नागरिकों ने अच्छी बारिश की कामना के साथ गधे को गुलाब जामुन खिलाए. इसके बाद एक व्यक्ति को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे इलाके में घुमाया गया है. यह पूरा मंजर देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. आमतौर पर गधे को मिठाई खिलाने की बात कहावतों में सुनने को मिलती है, लेकिन जावद में लोगों ने इसे परंपरा से जोड़ते हुए सही साबित कर दिया.
अच्छी बारिश की कामना
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि पुराने समय से चले आ रहे पारंपरिक टोटकों में से एक है. उनका विश्वास है कि जब बारिश लंबे समय तक नहीं होती, तब ऐसे धार्मिक और लोक विश्वासों से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी वर्षा होती है. यही वजह है कि गांवों और कस्बों में लोग अपनी-अपनी मान्यताओं के मुताबिक, पूजा-पाठ, अनुष्ठान और अलग-अलग तरीके अपनाकर अच्छी बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं.
किसानों की चिंता बढ़ रही
मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल नीमच जिले में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज हुई है. इसका असर खेती के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. कई खेतों की फसलें सूखने की कगार पर हैं, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है. ऐसे माहौल में जावद का यह अनोखा टोटका पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही अच्छी बारिश होगी.
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