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नीमच में बारिश नहीं हुई तो अपनाया ये अनोखा टोटका, गधे को गुलाब जामुन खिलाकर निकाला जुलूस

Neemuch Rain Totka News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बारिश न होने के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं. इसी बीच लोगों ने अच्छी बारिश की कामना के लिए अनोखा टोटका किया है. आइए इस टोटके के बारे में जानते हैं.

Written ByPritesh ShardaEdited ByManish kushawah
Published: Aug 06, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:05 PM IST
नीमच में बारिश नहीं हुई तो अपनाया ये अनोखा टोटका, गधे को गुलाब जामुन खिलाकर निकाला जुलूस
Image Credit: ZEE MEDIA

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Pritesh Sharda

Pritesh Sharda

प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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