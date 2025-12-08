Advertisement
MP में टला बड़ा रेल हादसा: अचानक से आमने-सामने आ गए दो इंजन, कुछ लोग घायल

Neemuch Train Accident: मध्य प्रदेश में एक बड़ा रेल हादसा टल गया, बताया जा रहा है की नीमच जिले में दो इंजन आपस में भिड़ गए, जिसमें 3 से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:38 PM IST
MP में टला बड़ा रेल हादसा
MP में टला बड़ा रेल हादसा

Train Accident in Neemuch: नीमच जिले में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया. जिले के हिंगोरिया फाटक के पास सोमवार को बड़ा रेल हादसा होने से बच गया. जब रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक ट्रैक मशीन इंजन से ओएचई (OHE) निरीक्षण यान इंजन की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस टक्कर में निरीक्षण यान में सवार तीन से चार लोग घायल भी होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वही घटना की जानकारी मिलते ही, रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंची है, जबकि जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंची और आस पास की स्थिति को संभाला. 

ब्रेक फेल हो गए थे 

मौके से मिली जानकारी के मुताबिक, ओएचई निरीक्षण यान के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से चालक नियंत्रण नहीं रख सका, तेज रफ्तार में आगे बढ़ता यान सीधे ट्रैक मशीन से टकराया और उसे कुछ दूरी तक घसीटता ले गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक मशीन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में घायल सभी कर्मचारियों को तत्काल शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, गंभीर रूप से घायल दोनों कर्मचारियों की पहचान विष्णु पिता नारायण राठौर उम्र 32 साल निवासी रेलवे कॉलोनी नीमच और रामनरेश पिता सुखलाल मीणा उम्र 22 साल निवासी मंदसौर के रूप में हुई है। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को नीमच जिला चिकित्सालय से रेफर कर दिया गया. 

ट्रैक 2 घंटे बाधित रहा 

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त निरीक्षण यान और ट्रैक मशीन को हटाने में दो घंटे से अधिक समय लगा, जिसके चलते ट्रैक पर आवाजाही बाधित रही. रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया में है. रेलवे विभाग ने आश्वस्त किया है कि हादसे के वास्तविक कारणों और किसी भी लापरवाही का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है.

