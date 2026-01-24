Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनीमच

‘काले सोने’ पर छाई सफेदी, डोडे आते ही चौकन्ने हुए किसान, दो-दो आदमी कर रहे रातभर रखवाली

Neemuch Opium Cultivation: मालवा–मेवाड़ क्षेत्र में अफीम की फसल इस समय पूरे यौवन पर है, जहां फूल और डोडे आने से किसानों में खुशी के साथ सुरक्षा की चिंता भी बढ़ गई है. चोर-तस्करों और पशु-पक्षियों से बचाव के लिए किसान जाली, फेंसिंग और रातभर पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हर ग्राम का हिसाब नारकोटिक्स विभाग को देना होता है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 24, 2026, 03:54 PM IST
Neemuch Opium Cultivation
Neemuch Opium Cultivation

MP Farmer News: मध्य प्रदेश के मालवा-मेवाड़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण अफीम की फसल, जिसे ‘काले सोने’ के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों अपने पूरे यौवन पर है. पौधों पर सफेद फूलों की चादर छाई हुई है और अब धीरे-धीरे डोडे भी आना शुरू हो गए हैं. इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन साथ ही उनकी चिंता भी बढ़ गई है. अफीम किसान फसल को पशु-पक्षियों सहित जंगली जानवरों से बचाने के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं.

अफीम की फसल के चारों ओर तार की फेंसिंग के साथ-साथ नेट और जालियां भी लगाई गई हैं, ताकि इसे पशु-पक्षियों से बचाया जा सके. वहीं, अफीम की फसल महत्वपूर्ण होने के कारण चोर-लुटेरों का डर भी बना रहता है. किसानों का कहना है कि अब अफीम के डोडे बनने शुरू हो गए हैं और तस्करों की नजर इस महत्वपूर्ण फसल पर रहती है. इसी वजह से किसान रात में 4-4 घंटे की शिफ्ट में निगरानी करते हैं. जिन किसानों के पास लाइसेंसी बंदूक है, वे उससे रात भर सुरक्षा कर रहे हैं. किसानों को अफीम का लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और एक-एक ग्राम का हिसाब नारकोटिक्स विभाग को देना होता है. इसलिए किसानों को चोर-लुटेरों और जंगली जानवरों से कड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है.

फसल की कड़ी सुरक्षा
किसान भरराज सिंह सरावत ने ZEE News को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हमें लाइसेंस दिया गया है, इसलिए हमने अफीम की खेती की है. हमारी अफीम की फसल को लगभग सौ दिन से अधिक हो चुके हैं. इसमें सफेद फूल आ चुके हैं और हल्के-हल्के डोडे भी बनने शुरू हो गए हैं. अब आगे हमें और ज्यादा सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर चोर-लुटेरों की निगाहें लग गई हैं. इसलिए हमें रात भर निगरानी करनी पड़ती है. रात में चार-चार घंटे की शिफ्ट रहती है, जिसमें दो-दो आदमी तैनात रहते हैं. यह लाइसेंस केंद्र सरकार के नारकोटिक्स विभाग द्वारा दिया जाता है और लगभग 120 दिन की फसल के बाद इसकी कटाई की जाती है.

ऐसे कर रहे हैं बचाव
वहीं, अफीम किसान निर्मल सुरावत का कहना है कि हमने ऊपर तोतों से बचाव के लिए जाली लगाई है और साइड में रोज, घोड़े जैसे जानवर न आएं, इसके लिए भी जाली लगाई गई है. रात में चोर और अन्य खतरे रहते हैं, इसलिए रात को पहरेदारी करनी पड़ती है. चार-चार घंटे की दो शिफ्ट रहती हैं. चार घंटे एक आदमी रहता है, फिर चार घंटे दूसरा आदमी. इस तरह पूरी रात ध्यान रखना पड़ता है. अगर थोड़ी-सी भी कमी हो जाए, तो उसका हिसाब सरकार को देना पड़ता है. हर गांव में एक मुख्य रहवासी होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है और उसी को रोज की जानकारी दी जाती है कि आज कितना उत्पादन हुआ है.

रिपोर्टः प्रितेश शारदा, नीमच

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

