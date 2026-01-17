Advertisement
Madhya Pradesh - MP

कोरोना की याद दिला रही खतरनाक बीमारी, एमपी में 2 बच्चों की मौत; 15 मरीज आए सामने

Neemuch GBS Disease Case: नीमच के मनासा इलाके में GBS नाम की खतरनाक बीमारी फैल रही है. इस बीमारी से अब तक 17 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 15 नाबालिग बताए जा रहे हैं. इसके अलावा, इस बीमारी से दो बच्चों की मौत हो गई है. ऐसे हालात देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:51 PM IST
Neemuch Health News
Neemuch Health News

Neemuch Health News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा कस्बे में गुलियन-बेरी सिंड्रोम (GBS) बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अब तक इस बीमारी से दो बच्चों की मौत हो गई है, जबकि अब तक कुल 17 लोग इसकी चपेट में आए हैं. इनमें 15 मरीज नाबालिग हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो गई है. शुक्रवार रात 4 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 13 से बढ़कर 17 हो गई. सबसे ज्यादा प्रभावित 4 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, जबकि केवल दो वयस्क मरीज बताए जा रहे हैं. 

बच्चों में तेजी से फैल रहे इस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. हालात को गंभीरता को समझते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को मनासा में दौरा किया. जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इलाज और रोकथाम की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. वहीं उपमुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि घर-घर सर्वे करके स्क्रीनिंग की जाए. इस मामले में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. 

डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश
वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने वार्ड नंबर 15 में GBS से मरने वाले सोनू, पिता पुरण सोनी के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें सांत्वना दी. वहीं उन्होंने परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली. आगे भरोसा दिलाया कि सरकार हरसंभव मदद करेगी. मृतक का एकमात्र बेटा 15 साल का था. इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र में चल रहे स्क्रीनिंग अभियान का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया. इसके अलावा, आला अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए.

मरीजों की हो रही निगरानी
इससे पहले उज्जैन संभागायुक्त ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की थी. फिलहाल भोपाल और उज्जैन से आई विशेषज्ञों की टीमें मनासा में मौजूद हैं, जो लगातार जांच, स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्शन कर रही हैं. जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉ. आरके खाघौत का कहना है कि अब तक 7 मरीजों में GBS की पुष्टि हुई है. जबकि अन्य संदिग्ध मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है.

क्या है जीबीएस बीमारी ?
गुलियन-बेरी सिंड्रोम यानि GBS एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व सेल्स पर हमला करना शुरू कर देता है. यह एक तरह से शरीर का ऑटो इम्यून डिसॉर्डर है. यह सबसे ज्यादा शरीर की बाहरी नसों को प्रभावित करता है, जिससे नसों से संदेश सही तरीके से दिमाग तक नहीं पहुंच पाते और शरीर में कमजोरी, बॉडी पार्ट्स सुन्न हो जाना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

जीबीएस बीमारी के लक्षण
1. वायरल इंफेक्शन में फ्लू, या सर्दी-ज़ुकाम जैसे लक्षण सामने आते हैं. 
2. आंतों या फेफड़ों के इन्फेक्शन फैलता है. 
3. इसके लक्षण बहुत हद तक सर्द मौसम में देखा जाता है. 

