एमपी में ‘एमडी ड्रग नेटवर्क’ का बड़ा खुलासा! रतलाम-मंदसौर बने हॉटस्पॉट, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच बेल्ट अब सिंथेटिक ड्रग एमडी के बढ़ते नेटवर्क को लेकर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. रतलाम में पहले भी एमडी फैक्ट्री और अवैध लैब पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है. नीमच में भी ऐसे मामले सामने आए थे. वहीं अब मंदसौर जिले के कचनारा क्षेत्र में राजस्थान नारकोटिक्स की कार्रवाई में एमडी फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

राजस्थान नारकोटिक्स की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस की खुफिया व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए कचनारा चौकी प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है. अधिकारियों का मानना है कि क्षेत्र में इतनी बड़ी गतिविधि चल रही थी और स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी नहीं मिलना चिंता का विषय है. अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

आरक्षकों तक सीधा संवाद

इसी खतरे को देखते हुए रेंज डीआईजी निमीश अग्रवाल खुद मैदान में उतर गए हैं. वे लगातार रेंज के तीनों जिलों के थानों का दौरा कर थाना प्रभारियों से लेकर आरक्षकों तक सीधा संवाद कर रहे हैं. साथ ही मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त नजर रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. डीआईजी ने साफ कहा है कि सिंथेटिक ड्रग एमडी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर काम कर रही है.

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अवैध कारोबार को संचालित

अब पुलिस सिर्फ ड्रग तस्करों पर ही नहीं, बल्कि एमडी बनाने में उपयोग होने वाले केमिकल, उनकी सप्लाई चेन और फार्मूला जानने वाले लोगों पर भी निगरानी बढ़ा रही है. तीनों जिलों में लगातार अभियान चलाकर इस नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस का फोकस उन लोगों तक पहुंचने पर है, जो पर्दे के पीछे रहकर इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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