/नीमच के माइक्रो-आर्टिस्ट का अद्भुत हुनर! चावल के दाने से भी छोटी अष्टविनायक की मूर्तियां बनाईं, देखकर लोग हैरान

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मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद से माइक्रो-आर्ट का एक अद्भुत कारनामा सामने आया है. यहां के मशहूर माइक्रो-आर्टिस्ट राजेश सोनी ने चांदी के बहुत बारीक तारों का इस्तेमाल करके भगवान गणेश के अष्टविनायक (आठ रूपों) की बेहद छोटी और शानदार मूर्तियां बनाई हैं. ये मूर्तियां चावल के दाने से भी छोटी हैं. राजेश सोनी द्वारा तैयार इन अष्टविनायक प्रतिमाओं में मयूरेश्वर, सिद्धिविनायक, बल्लालेश्वर, वरदविनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मज, विघ्नेश्वर और महागणपति के सभी आठ स्वरूप शामिल हैं. गणेश जी की हर मूर्ति की लंबाई सिर्फ 6 मिलीमीटर और वजन सिर्फ 70 मिलीग्राम है, जिससे सभी आठ मूर्तियों का कुल वजन 560 मिलीग्राम हो जाता है.
नीमच के कलाकार की कमाल की कारीगरी
बेहद बारीक कारीगरी वाली इन कलाकृतियों को हल्दी, सिंदूर और पवित्र चावल के दानों से सजाया गया है. इन्हें आसानी से दूर्वा घास पर भी रखा जा सकता है, जो भगवान गणेश को बहुत प्रिय है. अष्टविनायक की ये आकृतियां बनाना एक बहुत मुश्किल काम था. कलाकार ने हर मूर्ति के सिर, सूंड, पेट, अंगों और कानों जैसी विशेषताओं को सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर के आकार में तराशा. इसके बाद इन हिस्सों को धीमी गैस की लौ पर माइक्रो-वेल्डिंग करके जोड़ा गया. चांदी के इतने महीन तारों को जोड़ते वक्त जरा-सी भी अधिक आंच लगने पर उनके पिघलने का बड़ा खतरा था, जिसे बेहद सावधानी के साथ संभाला गया. राजेश सोनी को यह पूरी श्रृंखला बनाने में पांच दिन लगे, और इस दौरान उन्होंने रोजाना लगभग दो से ढाई घंटे इस नाज़ुक कला को दिए.
माइक्रो आर्ट में राष्ट्रीय पहचान
राजेश सोनी को माइक्रो-आर्ट के क्षेत्र में अपनी बारीक कारीगरी के लिए पहले भी राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है. इससे पहले वे सोने का सूक्ष्म अफीम डोडा, दुनिया का सबसे छोटा क्रिकेट वर्ल्ड कप और ताजमहल जैसी अनूठी कलाकृतियां भी सफलतापर्वक तैयार कर चुके हैं. मिलीमीटर के आकार की चांदी की अष्टविनायक आकृतियों ने एक बार फिर उनकी असाधारण कलाकारी और हुनर को चर्चा में ला दिया है.
BRICS की थीम पर गणेश प्रतिमाएं
ऐसे ही नर्मदापुरम के इटारसी स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर विनोद चौधरी पिछले 15 साल से मिट्टी के गणेश जी बना रहे हैं. ड्यूटी के साथ-साथ वो हर साल गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं. इस बार उन्होंने BRICS की थीम पर गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं. खास बात ये है कि वो ये मूर्तियां लोगों को फ्री में देते हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.
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