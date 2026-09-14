/नीमच के माइक्रो-आर्टिस्ट का अद्भुत हुनर! चावल के दाने से भी छोटी अष्टविनायक की मूर्तियां बनाईं, देखकर लोग हैरान

नीमच के कलाकार की कमाल की कारीगरी

बेहद बारीक कारीगरी वाली इन कलाकृतियों को हल्दी, सिंदूर और पवित्र चावल के दानों से सजाया गया है. इन्हें आसानी से दूर्वा घास पर भी रखा जा सकता है, जो भगवान गणेश को बहुत प्रिय है. अष्टविनायक की ये आकृतियां बनाना एक बहुत मुश्किल काम था. कलाकार ने हर मूर्ति के सिर, सूंड, पेट, अंगों और कानों जैसी विशेषताओं को सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर के आकार में तराशा. इसके बाद इन हिस्सों को धीमी गैस की लौ पर माइक्रो-वेल्डिंग करके जोड़ा गया. चांदी के इतने महीन तारों को जोड़ते वक्त जरा-सी भी अधिक आंच लगने पर उनके पिघलने का बड़ा खतरा था, जिसे बेहद सावधानी के साथ संभाला गया. राजेश सोनी को यह पूरी श्रृंखला बनाने में पांच दिन लगे, और इस दौरान उन्होंने रोजाना लगभग दो से ढाई घंटे इस नाज़ुक कला को दिए.