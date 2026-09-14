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नीमच के माइक्रो-आर्टिस्ट का अद्भुत हुनर! चावल के दाने से भी छोटी अष्टविनायक की मूर्तियां बनाईं, देखकर लोग हैरान

Neemuch News: नीमच जिले के एक माइक्रो-आर्टिस्ट ने बहुत बारीक चांदी के तारों से भगवान गणेश (अष्टविनायक) की बेहद सुंदर मूर्तियां बनाई हैं. चावल के दाने से भी छोटी इन मूर्तियों में से हर एक की लंबाई सिर्फ 6 मिलीमीटर और वजन केवल 70 मिलीग्राम है.

Written ByPritesh ShardaEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 14, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:44 AM IST
नीमच के माइक्रो-आर्टिस्ट का अद्भुत हुनर! चावल के दाने से भी छोटी अष्टविनायक की मूर्तियां बनाईं, देखकर लोग हैरान

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Pritesh Sharda

Pritesh Sharda

प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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