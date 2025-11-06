'बांध बचाओ...फैक्ट्री हटाओ'! नीमच में ग्रामीणों ने किया मोरवन फैक्ट्री पर पथराव, इलाके में तनाव

Morvan Textile Plant Violence: नीमच जिले के जावद उपखंड के मोरवन कस्बे में निर्माणाधीन टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर विरोध अब और भयानक हो गया है. गुरुवार को फैक्ट्री के पास ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है. भीड़ ने फैक्ट्री प्रबंधन के वाहनों पर पथराव किया और तोड़फोड़ की. इस दौरान कई कर्मचारी जान बचाकर भागे. ग्रामीणों का कहना है कि यह फैक्ट्री बांध के पानी और इलाके के पर्यावरण के लिए खतरा बनेगी. विरोध करने वालों ने 'फैक्ट्री हटाओ, बांध बचाओ' के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से तुरंत निर्माण रोकने की मांग की.

वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि टेक्सटाइल फैक्ट्री के शुरू होने से जल, जमीन और वायु प्रदूषण बढ़ेगा. साथ ही मोरवन बांध का पानी फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी. पिछले एक सप्ताह से यह आंदोलन लगातार जारी है और प्रतिदिन ग्रामीण धरना दे रहे हैं. उनका कहना है कि अगर बांध का पानी औद्योगिक उपयोग में लिया गया तो इलाके की फसलें और पेयजल व्यवस्था दोनों पर असर पड़ेगा. वहीं, स्थानीय लोग पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भी चिंता जता रहे हैं.

मौके पर भारी पुलिस बस मौजूद

हालांकि, एमपीआई और फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले ही आश्वासन दिया था कि न तो बांध के पानी का दुरुपयोग होगा और न ही किसी प्रकार का प्रदूषण फैलने दिया जाएगा. बावजूद इसके विरोध कम होने की बजाय और तेज हो गया है. गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं और पैदल मार्च निकाला. 'बांध बचाओ, फैक्ट्री हटाओ' के नारों से मोरवन कस्बा गूंज उठा. प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ के पथराव से फैक्ट्री प्रबंधन के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई. (रिपोर्टः प्रितेश शारदा, नीमच)

