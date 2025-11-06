Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2991316
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'बांध बचाओ...फैक्ट्री हटाओ'! नीमच में ग्रामीणों ने किया मोरवन फैक्ट्री पर पथराव, इलाके में तनाव

Neemuch Textile Factory Protest: नीमच जिले के मोरवन में टेक्सटाइल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध बढ़ गया है. प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन के वाहनों पर पथराव किया और 'बांध बचाओ, फैक्ट्री हटाओ' के नारे लगाए. महिलाओं ने भी पैदल मार्च कर जल और पर्यावरण बचाने की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नीमच में ग्रामीणों ने किया मोरवन फैक्ट्री पर पथराव
नीमच में ग्रामीणों ने किया मोरवन फैक्ट्री पर पथराव

Morvan Textile Plant Violence:  नीमच जिले के जावद उपखंड के मोरवन कस्बे में निर्माणाधीन टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर विरोध अब और भयानक हो गया है. गुरुवार को फैक्ट्री के पास ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है. भीड़ ने फैक्ट्री प्रबंधन के वाहनों पर पथराव किया और तोड़फोड़ की. इस दौरान कई कर्मचारी जान बचाकर भागे. ग्रामीणों का कहना है कि यह फैक्ट्री बांध के पानी और इलाके के पर्यावरण के लिए खतरा बनेगी. विरोध करने वालों ने 'फैक्ट्री हटाओ, बांध बचाओ' के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से तुरंत निर्माण रोकने की मांग की.

वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि टेक्सटाइल फैक्ट्री के शुरू होने से जल, जमीन और वायु प्रदूषण बढ़ेगा. साथ ही मोरवन बांध का पानी फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी. पिछले एक सप्ताह से यह आंदोलन लगातार जारी है और प्रतिदिन ग्रामीण धरना दे रहे हैं. उनका कहना है कि अगर बांध का पानी औद्योगिक उपयोग में लिया गया तो इलाके की फसलें और पेयजल व्यवस्था दोनों पर असर पड़ेगा. वहीं, स्थानीय लोग पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भी चिंता जता रहे हैं.

मौके पर भारी पुलिस बस मौजूद
हालांकि, एमपीआई और फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले ही आश्वासन दिया था कि न तो बांध के पानी का दुरुपयोग होगा और न ही किसी प्रकार का प्रदूषण फैलने दिया जाएगा. बावजूद इसके विरोध कम होने की बजाय और तेज हो गया है. गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं और पैदल मार्च निकाला. 'बांध बचाओ, फैक्ट्री हटाओ' के नारों से मोरवन कस्बा गूंज उठा. प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ के पथराव से फैक्ट्री प्रबंधन के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई.  (रिपोर्टः प्रितेश शारदा, नीमच)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neemuch News

Trending news

jabalpur news
3 दिन की मासूम बच्ची हुई एयरलिफ्ट, मुंबई में होगा दिल का इलाज; MP सरकार उठाएगी खर्चा
indore news
इंदौर में फिर 182 मकान ध्वस्त, कई परिवारों ने खुद तोड़ी अपनी दीवारें
khandwa news
"शुद्ध ओंकारेश्वर पेड़ा" के नाम पर बिक रहा नकली प्रसाद; अब मिलावटखोरों की खैर नहीं!
jabalpur news
KBC में जबलपुर से जुड़ा 1 करोड़ का सवाल, कैंडिडेट ने किया क्विट; आप दे पाएंगे जवाब?
Mohan Yadav
राहुल के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मोहन यादव ने दी सलाह, बोले- भ्रमित करने का प्रयास
Vande Mataram
MP में 7 नवंबर को 150 स्थानों पर गूंजेगा वंदे मातरम, BJP बोली- यह केवल शब्द नहीं
Sir
SIR के बाद कहीं वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया नाम? घर बैठे ऐसे करें चेक
Sidhi news
थप्पड़ मारे...बाल नोचे, मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे, देखें हैवानियत
ujjain news
महाकाल नगरी में अनोखी शादी! त्रिशूल-डमरू पर बना कार्ड, सोशल मीडिया पर वायरल
ujjain news
अब आसानी से पहुंच सकते हैं महाकाल मंदिर! जल्द बनेगा नया समानांतर चार लेन ब्रिज