Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3222944
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनीमच

सोते समय पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, फिर जंगल में जाकर पति ने लगा ली फांसी, इलाके में हड़कंप

Neemuch News-नीमच जिले के मनासा में एक युवक ने सोते समय अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल की तरफ भाग गया, जहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 19, 2026, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोते समय पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, फिर जंगल में जाकर पति ने लगा ली फांसी, इलाके में हड़कंप

Husband Killed Wife in Neemuch-मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक दिल दहला देने वाली और बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां मनासा थाना क्षेत्र के तहत आने वाली कंजार्डा पुलिस चौकी के इलाके में एक आदिवासी परिवार के भीतर ऐसी खूनी खेल खेला गया, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी. एक पति ने पहले तो सोते समय अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 

पत्नी पर किया कुल्हाड़ी से हमला
यह पूरी घटना 18 मई सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था. इसी दौरान आरोपी पति ने अचानक घर में रखी धारदार कुल्हाड़ी उठाई और अपनी सोती हुई पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. हमला इतना अचानक और भयानक था कि पत्नी को संभलने या शोर मचाने तक का मौका नहीं मिला. कुल्हाड़ी के वार से महिला पूरी तरह लहुलुहान हो गई और इस हमले में मौके पर ही उसकी मौत हो गई. 

वारदात के बाद जंगल में जाकर लगाई फांसी
अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति के सिर पर खून सवार था. वह तुरंत घर से एक रस्सी लेकर पास के जंगल की ओर भाग गया. जंगल में जाकर उसने एक पड़े से रस्सी बांधी और फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी. जब सुबह काफी देर तक घर में कोई हलचल नहीं हुई, तब किसी ने घर में जाकर देखा तो वारदात को खुलासा हुआ. घटना के बाद मृतक दंपती के दो मासूम बच्चे अकेले रह गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके में मचा हड़कंप
इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी दोहरी मौत के वारदात होने के बाद कंजार्डा पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर तो पहुंच गई थी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मीडिया को भनक तक नहीं लग पाई. खबर पुलिस डायरी में ही दबी रही. लेकिन जब खबर सामने आई तो पूरे इलाके और आस-पास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया. 

असली वजह का खुलासा नहीं
एक पति ने अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से जान क्यों ली और फिर खुद मौत के गले क्यों लगा लिया, इन असली कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है. शुरुआती तौर पर इसे घरेलू विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सच्चा क्या है, यह अभी साफ नहीं है. फिलहाल कंजार्डा पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है. नीमच एसपी राजेश व्यास का कहना है कि इस खूनी खेल के पीछे की असली वजह तलाशने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है. हर पहलू की गहनता से जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-मायके से लौटी थी पत्नी, पति ने पार की क्रूरता की हदें, प्राइवेट पार्ट में डाला पाइप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime NewsNeemuch Newsneemuch hindi news

Trending news

Twisha Sharma Case
'ट्विशा रो रही है, जरा आप देख लीजिए...', सास ने बताई बहू की मौत वाली रात की सच्चाई
gwalior crime news
ट्विशा शर्मा जैसा ग्वालियर में कांड, मौत से 20 मिनट पहले रोई थी ‘इंस्टाग्राम क्वीन’
Shajapur News
12 ज्योतिर्लिंग..4 धाम, 45℃ तापमान में MP पहुंचे संतोष रावते,साइकिल से कर रहे यात्रा
Twisha Sharma Case
ट्विशा का पति समर्थ सिंह क्यों है फरार, कब आएगा सामने? गिरिबाला सिंह ने बताया सबकुछ
bhopal news
सावधान! भोपाल में 20 मई को मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद, पहले खरीद लें जरूरी दवाएं
Twisha Sharma Case
ट्विशा के पिता ने सास के बयान पर दिया जवाब, न्याय के लिए कर डाली ये मांग
ujjain crime news
शराब पार्टी के बाद काका ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, फावड़े से वार कर की हत्या...
gwalior cyber fraud
न OTP आया, न बैंक डिटेल शेयर की...फिर भी 5 खातों से उड़ गए लाखों रुपए...
Maihar Road Accident
श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत...
Mohan Yadav
PM मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, CM मोहन यादव बोले- राष्ट्र के लिए गर्व का विषय