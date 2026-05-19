सोते समय पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, फिर जंगल में जाकर पति ने लगा ली फांसी, इलाके में हड़कंप

Husband Killed Wife in Neemuch-मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक दिल दहला देने वाली और बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां मनासा थाना क्षेत्र के तहत आने वाली कंजार्डा पुलिस चौकी के इलाके में एक आदिवासी परिवार के भीतर ऐसी खूनी खेल खेला गया, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी. एक पति ने पहले तो सोते समय अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

पत्नी पर किया कुल्हाड़ी से हमला

यह पूरी घटना 18 मई सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था. इसी दौरान आरोपी पति ने अचानक घर में रखी धारदार कुल्हाड़ी उठाई और अपनी सोती हुई पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. हमला इतना अचानक और भयानक था कि पत्नी को संभलने या शोर मचाने तक का मौका नहीं मिला. कुल्हाड़ी के वार से महिला पूरी तरह लहुलुहान हो गई और इस हमले में मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

वारदात के बाद जंगल में जाकर लगाई फांसी

अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति के सिर पर खून सवार था. वह तुरंत घर से एक रस्सी लेकर पास के जंगल की ओर भाग गया. जंगल में जाकर उसने एक पड़े से रस्सी बांधी और फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी. जब सुबह काफी देर तक घर में कोई हलचल नहीं हुई, तब किसी ने घर में जाकर देखा तो वारदात को खुलासा हुआ. घटना के बाद मृतक दंपती के दो मासूम बच्चे अकेले रह गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके में मचा हड़कंप

इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी दोहरी मौत के वारदात होने के बाद कंजार्डा पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर तो पहुंच गई थी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मीडिया को भनक तक नहीं लग पाई. खबर पुलिस डायरी में ही दबी रही. लेकिन जब खबर सामने आई तो पूरे इलाके और आस-पास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया.

असली वजह का खुलासा नहीं

एक पति ने अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से जान क्यों ली और फिर खुद मौत के गले क्यों लगा लिया, इन असली कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है. शुरुआती तौर पर इसे घरेलू विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सच्चा क्या है, यह अभी साफ नहीं है. फिलहाल कंजार्डा पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है. नीमच एसपी राजेश व्यास का कहना है कि इस खूनी खेल के पीछे की असली वजह तलाशने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है. हर पहलू की गहनता से जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-मायके से लौटी थी पत्नी, पति ने पार की क्रूरता की हदें, प्राइवेट पार्ट में डाला पाइप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!