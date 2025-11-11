दिल्ली ब्लास्ट के बाद MP-राजस्थान बॉर्डर पर अलर्ट, संदिग्धों पर भी रखी जा रही नजर

MP Rajasthan Border: दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर भी जांच तेज कर दी है, नीमच जिले में सख्ती से चैकिंग की जा रही है.
Neemuch District: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास 10 नवंबर की शाम को हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी है. भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, खास तौर पर सीमावर्ती राज्यों से सटे जिलों में चैकिंग तेज हो गई है. मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर भी सख्ती से जांच की जा रही है. नीमच जिले में भी राजस्थान सीमा पर तेजी से जांच की जा रही हैं और यहां संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है. वहीं फिलहाल पूरे एमपी को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है.
नीमच में भी चैकिंग जारी
नीमच जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज, बड़े मंदिरों आदि सार्वजनिक स्थानों पर डॉग स्क्वायड के साथ सर्चिंग की गई, यात्रियों का सामान भी चेक किया गया. वहीं संवेदनशील औद्योगिक इकाइयों में भी सुरक्षा प्रबंधों के अलावा काम कर रहे बाहरी श्रमिकों, कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई. नीमच के एसपी अंकित जायसवाल बे बताया कि संदिग्ध इलाकों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में लगातार अपडेट लिया जा रहा है, फिलहाल पूरे जिले की पुलिस को हाईअलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी तरह की स्थिति में जांच की जा सके.
राजस्थान से लगी है नीमच की सीमा
जबकि राजस्थान से सटे होने के कारण नीमच जिले की तीन तरफ बार्डर पर वाहन चेकिंग का सघन अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नीमच जिले की सीमा तीन तरह से बॉर्डर सटी हुई थी. इस दौरान एसपी और एडीशनल एसपी ने जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए, सुरक्षा बलों को सतर्कता बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं मध्य प्रदेश के राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है, राजस्थान और यूपी से सटे जिलों में तेजी से जांच की जा रही है. वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिले में भी तेजी से जांच चल रही है और अलर्ट पर रखा गया है. वहीं सभी जिलों में संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है.
नीमच से प्रितेश शारदा की रिपोर्ट
