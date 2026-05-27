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नीमच में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 3 की मौत; 7 घायल

Neemuch News: मंगलवार रात नीमच जिले के तिलस्वा घाट पर मजदूरों को ले जा रहा एक पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे तीन मजदूरों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 27, 2026, 12:32 PM IST
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नीमच में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 3 की मौत; 7 घायल

Neemuch News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में तिलस्वा घाट पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर एक गहरी खाई में गिर गया, जिसके चलते तीन मजदूरों की दुखद मृत्यु हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के तुरंत बाद ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया.

तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत
रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान के धौलपुर से बांसवाड़ा की ओर जा रहा एक पिकअप ट्रक रात करीब 10 बजे तिलस्वा घाट पर बेकाबू हो गया. इस गाड़ी में पेंट की बाल्टियां लदी थीं. बैलेंस बिगड़ने के कारण गाड़ी सीधे एक खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयानक था कि तीन मजदूरों की मौत हो गई. बाल्टियों में भरा पेंट मजदूरों के शरीर पर फैल गया.  दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है.

गंभीर रूप से घायल मरीजों को कोटा रेफर किया गया
स्थानीय निवासियों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल मरीज़ों को कोटा रेफर कर दिया गया है. गौरतलब है कि इसी घाट पर ठीक एक दिन पहले भी एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें 30 यात्री घायल हो गए थे. 24 घंटे के भीतर हुई इन दो बड़ी दुर्घटनाओं ने अब तिलस्वा घाट पर सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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शराब से भरी पिकअप लूटी
इस बीच बड़वानी में देर रात कुछ बदमाशों ने बावनगजा के पास बंदूक की नोक पर शराब से लदे एक वाहन को अगवा कर लिया. दुकान मालिक के अनुसार यह वाहन डिपो से बीयर की खेप लेकर निकला था. इसमें एक ड्राइवर और एक हेल्पर सवार थे. आधी रात के करीब बदमाशों ने बड़वानी से ही वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया था. बावनगजा के पास पहुंचने पर उन्होंने हथियार दिखाकर वाहन को रुकने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद वे ड्राइवर और हेल्पर को खींचकर पास के जंगल में ले गए, उन्हें बांध दिया और उनके साथ मारपीट की. इसी दौरान वे पिकअप ट्रक को दूसरी जगह ले गए और उसमें रखी बीयर की 222 पेटियां उतार लीं. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

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