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नीमच के आर्टिस्ट का कमाल: एक ही चेहरे में गणेश और मोदी, जन्मदिन पर दिया अनोखा तोहफा!

Neemuch News: नीमच के कलाकार लोहार ने गणेश उत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक अनोखी इको-फ्रेंडली कलाकृति बनाई है. इसमें भगवान गणेश और पीएम मोदी के आधे-आधे चेहरे दर्शाए गए हैं.

Written ByPritesh ShardaEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 17, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:23 AM IST
नीमच के आर्टिस्ट का कमाल: एक ही चेहरे में गणेश और मोदी, जन्मदिन पर दिया अनोखा तोहफा!

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Pritesh Sharda

Pritesh Sharda

प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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