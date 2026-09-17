नीमच के आर्टिस्ट का कमाल: एक ही चेहरे में गणेश और मोदी, जन्मदिन पर दिया अनोखा तोहफा!

योजनाओं का अद्भुत चित्रण

पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए कलाकार ने इस कलाकृति को बनाने में पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया है. इसका आधार गाय के गोबर, पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण से बना है, जबकि रंग भरने के लिए गेरू, काजल, हल्दी और कुमकुम जैसे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है. राहुल लोहार की यह कोशिश एक अनोखा और प्रेरणादायक कलात्मक सफर पेश करती है, जिसमें गणेश उत्सव से जुड़ी श्रद्धा से लेकर जन-कल्याणकारी योजनाएं और विकसित भारत का विजन शामिल है.