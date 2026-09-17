नीमच के आर्टिस्ट का कमाल: एक ही चेहरे में गणेश और मोदी, जन्मदिन पर दिया अनोखा तोहफा!

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गणेश उत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नीमच के एक स्थानीय कलाकार राहुल कुमार लोहार ने पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) एक अनोखी कलाकृति बनाई है. यह कलाकृति आस्था, विकास, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत 2047 के विजन को खूबसूरती से दर्शाती है. इस कलाकृति में भगवान गणेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों को मिलाकर एक संयुक्त छवि बनाई गई है, जिसमें दोनों के चेहरे रचना के आधे-आधे हिस्से में हैं. इस तरह यह आस्था और राष्ट्रीय प्रगति के विजन का एक बेहतरीन तालमेल पेश करती है.
एक ही चेहरे में गणेश और मोदी
तस्वीरों में दोनों के जुड़े हुए हाथों में एक प्लेट दिखाई गई है जिसमें 12 मोदक रखे हैं. इन मोदकों पर बारीक कलाकारी से स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और जन औषधि योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के नाम लिखे गए हैं.
भगवान गणेश की सूंड में कलश
इस कलाकृति की सबसे खास बात भगवान गणेश की सूंड में रखा कलश है, जिस पर विकसित भारत 2047 का संदेश लिखा है. इस कलश से निकलती छोटी सी अंकुर इस बात का प्रतीक है कि आज बोए गए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीज 2047 तक एक विशाल बरगद के पेड़ का रूप ले लेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और उम्मीद का प्रतीक होगा.
योजनाओं का अद्भुत चित्रण
पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए कलाकार ने इस कलाकृति को बनाने में पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया है. इसका आधार गाय के गोबर, पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण से बना है, जबकि रंग भरने के लिए गेरू, काजल, हल्दी और कुमकुम जैसे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है. राहुल लोहार की यह कोशिश एक अनोखा और प्रेरणादायक कलात्मक सफर पेश करती है, जिसमें गणेश उत्सव से जुड़ी श्रद्धा से लेकर जन-कल्याणकारी योजनाएं और विकसित भारत का विजन शामिल है.
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