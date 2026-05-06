नीमच में प्रशासन पहुंचा गांव की चौखट पर, कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल, जमीन पर बैठकर किया भोजन

Neemuch News: नीमच जिले के कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने आदिवासी गांव टामोटी में रात्रि चौपाल का आयोजन करके प्रशासन को ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाने की पहल की. उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी शिकायतें सुनीं, उनके साथ भोजन किया.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल देखने को मिली है. जिले के नवनियुक्त कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर आदिवासी बहुल गांव टामोटी में न केवल ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया, बल्कि गांव में रात भी बिताई ताकि वे वहां के निवासियों के साथ दिल खोलकर संवाद कर सकें.
कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल
मंगलवार को आयोजित इस रात की सभा के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की दिनचर्या, कृषि, पशुपालन, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जमीनी हकीकतों की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की. ग्रामीणों के साथ सीधे संवाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल कागजी फाइलों तक सीमित न रहकर सीधे गांवों के दरवाजों तक पहुंचना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके.
ग्रामीणों के साथ किया भोजन
चौपाल के समापन के बाद कलेक्टर चंद्रा ग्रामीणों के बीच बैठे और अत्यंत सादगी के साथ भोजन किया. उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें जिला पंचायत CEO अमन वैष्णव, ADM बी.एस. कलेश और DFO एस.के. ऑटोदे शामिल थे. मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि इस रात्रि प्रवास का उद्देश्य अधिकारियों के बीच संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और दूरदराज के क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से समझना था. उन्होंने कहा, जब पूरी प्रशासनिक टीम एक साथ किसी गांव में रुकती है, तो आपसी तालमेल बेहतर होता है, और विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों को मौके पर ही सुलझाना संभव हो जाता है.
बुधवार की सुबह कलेक्टर और अन्य अधिकारियों की एक टीम इस क्षेत्र में चल रहे जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी. जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा, और इन विकास पहलों के संबंध में ग्रामीणों से सीधे मौके पर ही प्रतिक्रिया ली जाएगी. सरकार और प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल बन गया है. अपने बीच जिले के शीर्ष अधिकारियों को पाकर ग्रामीणों ने इस कदम की सराहना की है.
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