पिंजरे से आजाद हुई 'राधा', सीएम मोहन यादव ने खुद जंगल में छोड़ा, कूनो से गांधीसागर क्यों लाया गया?

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नीमच जिले के गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना को नई रफ्तार मिली है. रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन्यजीव अधिकारियों की मौजूदगी में करीब ढाई साल की मादा चीता CCB2 को जंगल में छोड़ा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उसका नाम 'राधा' रखा. राधा को फरवरी 2026 में भारत लाया गया था और पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था. अब उसे गांधीसागर अभयारण्य में शिफ्ट किया गया है. राधा के जंगल में पहुंचने से गांधीसागर में चीता पुनर्वास अभियान को नई मजबूती मिली है.
राधा के आने के बाद गांधीसागर अभयारण्य में चीतों की कुल संख्या बढ़कर चार हो गई है. यहां पहले से दो नर चीते प्रभास और पावक मौजूद हैं, जिन्हें 20 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया था. वहीं, मादा चीता धीरा को 17 सितंबर 2025 को गांधीसागर में स्थानांतरित किया गया था. अब राधा के आने से यहां चीतों का कुनबा और बढ़ गया है. गांधीसागर धीरे-धीरे कूनो के बाद चीतों के लिए दूसरे प्रमुख प्राकृतिक बसेरे के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और परियोजना को मजबूती मिल रही है.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में शुरू हुआ ‘प्रोजेक्ट चीता’ भारत में चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना के एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में आज गांधीसागर अभयारण्य, नीमच में मादा चीता CCB2 को रिलीज किया।… pic.twitter.com/UkMtpHIAJ4
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 20, 2026
अब 56 से ज्यादा चीते
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधीसागर को प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर क्षेत्र बताते हुए कहा कि अब चीता पुनर्वास के कारण इसकी नई पहचान बन रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत एशिया से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब 56 से ज्यादा चीते हैं. उन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि चीतों की मौजूदगी से प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और बेहतर इकोसिस्टम की दिशा में नए प्रयासों को भी बढ़ावा मिल रहा है.
कई जानवर छोड़े गए
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल चीते ही नहीं, बल्कि हाथी और जंगली भैंसे भी लाए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में 100 से ज्यादा हाथी मौजूद हैं, जबकि असम से जंगली भैंसे भी लाए गए हैं, जिन्हें जल्द छोड़ा जा सकता है. राधा के जंगल में जाने के दौरान मुख्यमंत्री ने उसकी चाल और सहज व्यवहार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राधा जिस तरह धीरे-धीरे पिंजरे से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ी, उससे ऐसा लगा जैसे उसने गांधीसागर को अपना नया घर स्वीकार कर लिया है.