पिंजरे से आजाद हुई 'राधा', सीएम मोहन यादव ने खुद जंगल में छोड़ा, कूनो से गांधीसागर क्यों लाया गया?

अब 56 से ज्यादा चीते

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधीसागर को प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर क्षेत्र बताते हुए कहा कि अब चीता पुनर्वास के कारण इसकी नई पहचान बन रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत एशिया से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब 56 से ज्यादा चीते हैं. उन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि चीतों की मौजूदगी से प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और बेहतर इकोसिस्टम की दिशा में नए प्रयासों को भी बढ़ावा मिल रहा है.