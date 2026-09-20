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पिंजरे से आजाद हुई 'राधा', सीएम मोहन यादव ने खुद जंगल में छोड़ा, कूनो से गांधीसागर क्यों लाया गया?

नीमच के गांधीसागर अभयारण्य में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मादा चीता CCB2 को जंगल में छोड़ा और उसका नाम राधा रखा. इसके साथ ही गांधीसागर में चीतों की संख्या चार हो गई. राधा को फरवरी 2026 में भारत लाया गया था.

Written ByPritesh Sharda
Published: Sep 20, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:24 PM IST
पिंजरे से आजाद हुई 'राधा', सीएम मोहन यादव ने खुद जंगल में छोड़ा, कूनो से गांधीसागर क्यों लाया गया?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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