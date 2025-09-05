ट्रक के लिए पति मांग रहा था पैसे, नहीं देने पर शौहर ने बेगम को मारी गोली, बनाई झूठी कहानी
ट्रक के लिए पति मांग रहा था पैसे, नहीं देने पर शौहर ने बेगम को मारी गोली, बनाई झूठी कहानी

Neemuch News-​नीमच के रिसाला मस्जिद क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोप है कि आरोपी पति नदीम ट्रक खरीदने के लिए पत्नी तरन्नुम पर मायके से 5 लाख रुपये लाने का दबाव बना रहा था. इसी बात को लेकर हुए विवाद में उसने तरन्नुम के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 05, 2025, 04:14 PM IST
Husband Killed Daughter-मध्यप्रदेश के नीमच जिले में रिसाला मस्जिद क्षेत्र में गुरूवार देर रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई. आरोप है कि महिला की हत्या हुई है, जो उसके पति ने की है. महिला की मौत के बाद से ही पति फरार है, पुलिस की उसकी तलाश कर रही है. प्रारंभिक जांच में महिला के सिर में गोली लगने की बात सामने आई है. लेकिन परिवार का कहना था कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है. 

सिर में लगी गोली
पूरी घटना गुरूवार रात 10 बजे की है. घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुष्पा चौहान पहुंची. एक्स रे में महिला के सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसौदिया ने बताया हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है.

पति ने मारी गोली
जानकारी के अनुसार, नीमच के रिसाला मस्जिद क्षेत्र में रहने वाले नदीम का निकाह तीन साल पहले मंदसौर की रहने वाली तरन्नुम से हुआ था. गुरुवार रात करीब 10 हजे दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इस दौरान आरोपी नदीम ने तरन्नुम को गोली मार दी. इसके बाद मौके से फरार हो गया. तरन्नुम की सास उसे लेकर अस्पताल पहुंची. 

परिवार ने पुलिस को किया गुमराह
आरोपी की मां और अन्य परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने शुरुआत में पुलिस से गोली चलने की बात छिपाई. उन्होंने पुलिस को बताया कि ईद की सफाई के दौरान गलती से गोली चल गई है. फिर परिवार ने कहा कि तरन्नुम सीढ़ियों से गिर गई थी. 

ट्रक खरीदने के लिए मांग रहा था पैसे
वहीं तरन्नुम की मौत के बाद नीमच पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि नदीम पत्नी तरन्नुम पर पांच लाख रुपए घर से मांगने का दवाब बना रहा था. इस बात को लेकर पहले भी उसका तरन्नुम से विवाद हुआ था. आरोपी नदीम वाहन चालक है, वह ट्रक खरीदने के लिए ससुराल से पैसे लाने को कह रहा था. इसी विवाद के बाद उसने तरन्नुम को गोली मार दी.  

नीमच में लापरवाही की हद! BMO और उनकी टीम बोलेरो सहित उफनती नदी में बही, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

