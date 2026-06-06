17 दिन में उजड़ गया घर! 3 लाख लेकर कराई शादी, फिर जेवर-नकदी लेकर फरार लुटेरी दुल्हन

नगदी लेकर कार से फरार

शादी के बाद दुल्हन कुछ दिन ससुराल में रही, लेकिन वह लगातार अपने कथित भाइयों के संपर्क में थी और मायके जाने का बहाना बनाकर आती-जाती रही. साजिश के तहत 4 जून की रात को युवती के पास उसके कथित भाई का फोन आया. फोन कटने के बाद युवती घर से बाहर निकली, जहां पहले से ही एक कार उसका इंतजार कर रही थी. वह अपने साथ सोने का टीका, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, करीब 550 ग्राम चांदी के आभूषण, दिवंगत सास की अंगूठी सहित लगभग पांच लाख रुपये के जेवरात और 37 हजार रुपये की नकदी समेटकर कार में बैठकर फरार हो गई.