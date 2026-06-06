17 दिन में उजड़ गया घर! 3 लाख लेकर कराई शादी, फिर जेवर-नकदी लेकर फरार लुटेरी दुल्हन

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Neemuch Crime News: नीमच के जावद थाना क्षेत्र के ग्राम तारापुर में शादी के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी और जेवरात समेटकर रफूचक्कर होने वाली एक कथित लुटेरी दुल्हन का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शादी के महज 17 दिन बाद ही दुल्हन रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ नकदी और सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गई. पीड़ित पति ने ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम तारापुर निवासी ओमकारलाल माली के पास बीते 15 मई को पिपलिया पेमजी निवासी लोकेश मंदारा अपने साथी शिवनारायण उर्फ सीनू रावत, अरविंद रावत और सूरजमल मीणा के साथ आया था. इन लोगों ने ओमकारलाल के सामने राजस्थान के छोटी सादड़ी क्षेत्र के भूरा गांव निवासी युवती सरिता उर्फ चंपा से शादी कराने का प्रस्ताव रखा और इसके एवज में तीन लाख रुपये की मांग की. घर बसाने की चाह में ओमकारलाल ने अपने परिजनों की सहमति से आरोपियों को तीन लाख रुपये नकद थमा दिए, जिसके बाद बीती 18 मई की देर रात भूरा गांव में दोनों की शादी संपन्न करा दी गई.
नगदी लेकर कार से फरार
शादी के बाद दुल्हन कुछ दिन ससुराल में रही, लेकिन वह लगातार अपने कथित भाइयों के संपर्क में थी और मायके जाने का बहाना बनाकर आती-जाती रही. साजिश के तहत 4 जून की रात को युवती के पास उसके कथित भाई का फोन आया. फोन कटने के बाद युवती घर से बाहर निकली, जहां पहले से ही एक कार उसका इंतजार कर रही थी. वह अपने साथ सोने का टीका, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, करीब 550 ग्राम चांदी के आभूषण, दिवंगत सास की अंगूठी सहित लगभग पांच लाख रुपये के जेवरात और 37 हजार रुपये की नकदी समेटकर कार में बैठकर फरार हो गई.
तीन लाख रुपए की ठगी
पीड़ित ओमकारलाल का आरोप है कि उसके साथ एक सुनियोजित गिरोह द्वारा शादी के नाम पर पहले तीन लाख रुपये की ठगी की गई और फिर दुल्हन घर में रखे कीमती जेवरात व नकदी लेकर चंपत हो गई. पीड़ित ने जावद थाने में आवेदन देकर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, ठगी गई राशि और चोरी हुए जेवरात वापस दिलाने की गुहार लगाई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले को जांच में ले लिया है और कथित लुटेरी दुल्हन व उसके गिरोह की तलाश शुरू कर दी है.
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