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17 दिन में उजड़ गया घर! 3 लाख लेकर कराई शादी, फिर जेवर-नकदी लेकर फरार लुटेरी दुल्हन

Neemuch News: नीमच के जावद क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक से पहले 3 लाख रुपये लेकर शादी कराई गई, फिर दुल्हन 17 दिन बाद करीब 5 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPritesh ShardaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 06, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:32 PM IST
17 दिन में उजड़ गया घर! 3 लाख लेकर कराई शादी, फिर जेवर-नकदी लेकर फरार लुटेरी दुल्हन
Image Credit: Neemuch Crime News

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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