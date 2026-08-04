/जमीन दिखाने के बहाने ले गए राजस्थान, बंदूक की नोंख पर नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार का अपहरण...25 लाख वसूले; चकमा देकर भागा पीड़ित

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मध्य प्रदेश के नीमच में प्रॉपर्टी में भारी मुनाफे का झांसा देकर नगरपालिका अध्यक्ष के रिश्तेदार 28 वर्षीय हर्षित चोपड़ा का अपहरण करने, पिस्टल दिखाकर बंधक बनाने और 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिचित आरोपी कमलेश धनगर, हर्षित को राजस्थान के निम्बाहेड़ा में जमीन दिखाने के बहाने ले गया, जहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉर्पियो में पिस्टल तानकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की मांग की. डर के कारण परिजनों ने दो अलग-अलग जगहों से कुल 25 लाख रुपये (15 लाख नीमच और 10 लाख निम्बाहेड़ा) आरोपियों के हवाले किए, लेकिन आरोपी पूरी रकम के लिए दबाव बनाते रहे.
सनसनीखेज और हाई-प्रोफाइल मामला 2 अगस्त का है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, शहर के LIC स्क्वायर के पास चेतक बिल्डिंग में रहने वाले पूनमचंद चोपड़ा के बेटे हर्षित ने रविवार रात अपने परिवार के साथ नीमच सिटी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
50 लाख की फिरौती की मांग
रियल एस्टेट बिजनेसमैन हर्षित चोपड़ा ने पुलिस को बताया कि उनकी कमलेश धनगर से लंबे समय से जान-पहचान है, जो खुद भी प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़ा है. इसी जान-पहचान का फायदा उठाते हुए, कमलेश ने राजस्थान के निम्बाहेड़ा में कम कीमत पर जमीन का एक प्लॉट खरीदने का प्रस्ताव दिया. इसे एक फायदेमंद सौदा बताते हुए, उन्होंने हर्षित को मनसा रोड पर PG कॉलेज के पीछे मिलने के लिए कहा. इसके बाद कमलेश धनगर और प्रथम प्रजापति ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और निम्बाहेड़ा ले गए. हर्षित चोपड़ा का आरोप है कि निम्बाहेड़ा से दो और युवक कार में सवार हुए. उन चारों ने मिलकर उसे निम्बाहेड़ा इलाके की एक पत्थर की खदान में ले जाकर बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की. उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और 50 लाख की फिरौती की मांग की.
25 लाख दी फिरौती
कमलेश धनगर, प्रथम प्रजापति और उनके साथियों द्वारा मारपीट किए जाने के डर से, हर्षित ने अपने परिवार के जरिए 15 लाख दिए और निम्बाहेड़ा में 10 लाख और देने का इंतजाम किया. 25 लाख मिलने के बाद भी, कमलेश और उसके साथियों ने 25 लाख की और फिरौती मांगी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटनाक्रम में मोड़ तब आया जब निम्बाहेड़ा बायपास स्थित एक ढाबे पर आरोपी शराब लेने के लिए रुके. तभी मौका पाकर पीड़ित हर्षित गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ भाग निकला और पास के पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों की मदद से निम्बाहेड़ा पुलिस तक पहुंचा. सिटी थाना नीमच टीआई विजय सागरिया ने बताया कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमच सिटी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी कमलेश धनगर और प्रथम प्रजापत सहित 4 आरोपियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन और अपहरण सहित बीएनएस (BNS) की धारा 140(3), 308(5), 115(2), 351(3) और 3(5) जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और पुराने लेन-देन के पहलुओं की जांच में जुट गई हैं.
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