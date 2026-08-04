/जमीन दिखाने के बहाने ले गए राजस्थान, बंदूक की नोंख पर नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार का अपहरण...25 लाख वसूले; चकमा देकर भागा पीड़ित

50 लाख की फिरौती की मांग

रियल एस्टेट बिजनेसमैन हर्षित चोपड़ा ने पुलिस को बताया कि उनकी कमलेश धनगर से लंबे समय से जान-पहचान है, जो खुद भी प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़ा है. इसी जान-पहचान का फायदा उठाते हुए, कमलेश ने राजस्थान के निम्बाहेड़ा में कम कीमत पर जमीन का एक प्लॉट खरीदने का प्रस्ताव दिया. इसे एक फायदेमंद सौदा बताते हुए, उन्होंने हर्षित को मनसा रोड पर PG कॉलेज के पीछे मिलने के लिए कहा. इसके बाद कमलेश धनगर और प्रथम प्रजापति ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और निम्बाहेड़ा ले गए. हर्षित चोपड़ा का आरोप है कि निम्बाहेड़ा से दो और युवक कार में सवार हुए. उन चारों ने मिलकर उसे निम्बाहेड़ा इलाके की एक पत्थर की खदान में ले जाकर बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की. उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और 50 लाख की फिरौती की मांग की.