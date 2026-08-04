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जमीन दिखाने के बहाने ले गए राजस्थान, बंदूक की नोंख पर नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार का अपहरण...25 लाख वसूले; चकमा देकर भागा पीड़ित

नीमच में प्रॉपर्टी में मुनाफे का लालच देकर नगरपालिका अध्यक्ष के रिश्तेदार हर्षित चोपड़ा का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर बंधक बनाया और परिजनों से 25 लाख रुपए वसूले लिए, जबकि बाकी रकम के लिए लगातार दबाव बनाते रहे.

Written ByPritesh ShardaEdited ByPooja
Published: Aug 04, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:53 PM IST
जमीन दिखाने के बहाने ले गए राजस्थान, बंदूक की नोंख पर नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार का अपहरण...25 लाख वसूले; चकमा देकर भागा पीड़ित

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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