गणेश उत्सव में अश्लीलता! धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में फिल्मी गानों पर हुआ डांस, जमकर लगे ठुमके

MP News-मध्यप्रदेश के नीमच के मनासा में गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर डांस किए जाने का मामला सामने आया है. यह आयोजन 31 अगस्त को जागृति युवा मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें चार से पांच महिल डांसरों ने मंच पर फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया. इस कार्यक्रम का वीडियो 2 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसमें डांसर्स ‘तुमसे मिलने के बाद दिलबर’ और ‘आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए’ जैसे गानों पर प्रस्तुति देते दिखाई दे रही हैं.

बीजेपी पार्षद हैं अध्यक्ष

धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में अश्लील डांस किया गया. इस मामले में राजनीति भी जुड़ गई है. क्योंकि आयोजक समिति के अध्यक्ष बीजेपी पार्षद है. वहीं समिति में दो अन्य बीजेपी पार्षदों के साथ-साथ एक-दो कांग्रेस के भी सदस्य हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जाहिर की है.

धार्मिक संगठनों ने जताई नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है. इन संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए. आयोजन समिति के अध्यक्ष लालचंद्र राठौर ने इस पूरे घटनाक्रम को खेदजनक बताया. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह बच्चों की गलती थी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने इसके लिए ध्यान रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक ने की कार्यक्रम की निंदा

वहीं मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू ने इस कार्यक्रम की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां नगर की छवि को धूमिल करती हैं और विधानसभा की बदनामी का कारण भी बनती हैं. विधायक मारू ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को समझाने का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें-स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें पूरा मामला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Neemuch की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!