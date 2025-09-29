धूम स्टाइल में चोरी! नीमच पुलिस ने हाई-टेक गैंग का भंडाफोड़ किया, 700 CCTV खंगालकर पकड़ा गिरोह

Neemuch Police News: मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने धूम फिल्म की तर्ज पर हाई-टेक तरीके से चोरियों को अंजाम देने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने नीमच से लेकर भोपाल तक करीब 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तब जाकर अनूप सिंह की इस गैंग तक पहुंच बनाई. गिरोह के सदस्य इतने चालाक थे कि वे आपसी बातचीत के लिए वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल करते थे और पकड़े जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पहले से ही वकील तैयार रखते थे.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है. गिरोह का सरगना अनूप सिंह एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट और नकबजनी जैसे 35 संगीन अपराध पहले से दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड में उसे नेशनल नकबजन के रूप में भी जाना जाता है. इस गिरोह की गिरफ्तारी से पुलिस को कई पुराने मामलों की गुत्थियां सुलझाने में मदद मिलेगी.

प्लानिंग के साथ करता था चोरी

बता दें कि यह गिरोह वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम देता था. पहले सूने मकानों की रेकी की जाती थी, फिर रात के अंधेरे में धावा बोला जाता था. संपर्क बनाए रखने के लिए मोबाइल की जगह वॉकी-टॉकी का प्रयोग किया जाता था, ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस न कर सके, पकड़े जाने पर गिरोह का बाकी दल तुरंत फरार हो जाता था और तय वकील कानूनी मदद के लिए सक्रिय हो जाता था. पुलिस ने उनके पास से चोरी का माल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल उपकरण बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद पुलिस को उम्मीद है कि शहर में चोरी की वारदातों में बड़ी कमी आएगी. (रिपोर्टः प्रितेश शारदा, नीमच)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नीमच" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!