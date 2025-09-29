स्कूटी पर स्टंट, पुलिसकर्मी से हाथापाई, अब स्टंटबाज युवक पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Neemuch News: मध्य प्रदेश के नीचम शहर में स्टंटबाजों का खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. शहर के शोरूम चौराहे पर सरेआम स्कूटी पर स्टंट कर हंगामा काटा. उसके बाद ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के साथ हथापाई भी करने लगा. पुलिस ने अब स्टंटबाजी करने वाले युवकों पर शिकंजा कसा है. पुलिस ने युवक के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, शांति भंग सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूटी से खतरनाक स्टंट

रविवार शाम का मामला है, जब एक युवक शोरूम चौराहे पर बीच सड़क पर अपनी स्कूटी से खतरनाक स्टंट कर रहा था. ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे पुलिस जवान ने उसे ऐसा करने से रोका, तो युवक आगबबूला हो गया और पुलिसकर्मी के साथ गाली-गलौज करने लगा. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने हाथापाई भी कर दी. इस दौरान चौराहे पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में युवक की हरकतें और पुलिसकर्मी के साथ उसका अभद्र व्यवहार साफ दिखाई दे रहा है.

युवक को हिरासत में लिया

सूचना मिलते ही कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और हंगामा कर रहे युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि यह युवक आदतन स्टंटबाज है और पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है. इस बार उसने कानून की हदें पार करते हुए वर्दी पर हाथ उठाया, जिसके चलते उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई. पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है. (रिपोर्टः प्रितेश शारदा, नीमच)

