Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2999288
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

4 साल की मासूम पर खूनी हमला, आंगन में खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, लगे 10 टांके

Neemuch News-नीमच में घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची पर तीन से चार स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया. बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने उसे छुड़ाया और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. आवारा कुत्ते के हमले में मासूम बच्ची के मुंह पर करीब 10 टांके आए हैं. फिलहाल उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 साल की मासूम पर खूनी हमला, आंगन में खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, लगे 10 टांके

Brutal Dog Bite in Neemuch-मध्यप्रदेश के नीमच जिले से दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है. बुधवार दोपहर कैंट थाना क्षेत्र की शालीमार कॉलोनी में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम पर तीन से चार आवारा कुत्तों से अचानक हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची को आंगन से बाहर खींच लिया और बुरी तरह से नोच डाला. बच्ची की चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह से उसे बचाया. गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके चेहरे पर करीब 10 टांके लगे हैं. फिलहाल वह ICU में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. 

आंगन में खेल रही थी बच्ची
पीड़ित बच्ची अलशिफा के पिता फिरोजा ने बताया ने बुधवार दोपहर बेटी खाना खाकर आंगन में खेल रही थी. तभी अचानक इलाके के आवारा कुत्ते झुंड बनाकर आ गए और उस पर टूट पड़े. उन्होंने कहा कि कुत्ते बच्ची को घसीटते हुए गली तक ले गए. लोगों ने शोर मचाकर बड़ी मुश्किल से बच्ची को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया. 

झुंड बनाकर कुत्तों ने किया हमला
डॉ. योगेश धाकड़ ने बताया कि बच्ची के चेहरे और आंख के पास गहरे घाव हैं. यह हाई कैटेगरी रेबीज अटैक का मामला है, क्योंकि कुत्तों ने दिमाग के पास काटा है. बच्ची को रेबीज के इंजेक्शन के साथ-साथ इम्यूनोग्लोबिन भी लगाया गया है और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. इससे पहले भी एक बच्ची और एक महिला को कुत्ते काट चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप
कई बार नगर पालिका को शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब लोग बच्चों को घरों से बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने कुछ समय पहले कुत्तों की नसबंदी अभियान चलाया था, लेकिन उस पर घोटाले के आरोप लगे थे. इसके बावजूद शहर में कुत्तों की संख्या कम नहीं हुई. निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की भयावह घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवार को मदद दी जाए. 

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में 'सीक्रेट चैंबर' से निकली ₹3 करोड़ की दौलत! कार के चैंबर से मिला कैश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsNeemuch Newsmp latest news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 'सीक्रेट चैंबर' से निकली ₹3 करोड़ की दौलत! कार के चैंबर से मिला कैश
chhattisgarh news
नस-दर्द की मालिश बन गई सिर दर्द, कोरबा में दो तहसीलदारों की पिटाई, खून में लथपथ हुए
mp news
महानगरी एक्सप्रेस के बाथरूम में 'पाक जिंदाबाद' के नारे, बम धमाके की अफवाह से हड़कंप
Bilaspur News
छग में शिक्षकों की बड़ी लड़ाई, 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने HC में दायर की याचिका
bhopal news
डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोना-चांदी और घड़ियां गायब,केरल से लौटने पर खुलासा
Delhi Car Blast
कुछ मीटर की दूरी और बच गई जान.. दिल्ली ब्लास्ट में कार क्षतिग्रस्त, लेकिन बचा परिवार
mp news
दिल्ली ब्लास्ट केस में MP कनेक्शन, उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू से जुड़ा तार
Ghar wapsi
BJP विधायक ने धोए पैर, हिंदू धर्म में किया स्वागत... 125 आदिवासियों ने की घर वापसी
Investor Connect
इन्वेस्टर कनेक्ट: छत्तीसगढ़ को मिला 33000 करोड़ का निवेश, 10532 रोजगार का खुला रास्ता
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में CGMSC का बड़ा एक्शन! 3 दवाएं तीन साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, जानें नाम