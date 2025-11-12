4 साल की मासूम पर खूनी हमला, आंगन में खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, लगे 10 टांके

Brutal Dog Bite in Neemuch-मध्यप्रदेश के नीमच जिले से दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है. बुधवार दोपहर कैंट थाना क्षेत्र की शालीमार कॉलोनी में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम पर तीन से चार आवारा कुत्तों से अचानक हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची को आंगन से बाहर खींच लिया और बुरी तरह से नोच डाला. बच्ची की चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह से उसे बचाया. गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके चेहरे पर करीब 10 टांके लगे हैं. फिलहाल वह ICU में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

आंगन में खेल रही थी बच्ची

पीड़ित बच्ची अलशिफा के पिता फिरोजा ने बताया ने बुधवार दोपहर बेटी खाना खाकर आंगन में खेल रही थी. तभी अचानक इलाके के आवारा कुत्ते झुंड बनाकर आ गए और उस पर टूट पड़े. उन्होंने कहा कि कुत्ते बच्ची को घसीटते हुए गली तक ले गए. लोगों ने शोर मचाकर बड़ी मुश्किल से बच्ची को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया.

झुंड बनाकर कुत्तों ने किया हमला

डॉ. योगेश धाकड़ ने बताया कि बच्ची के चेहरे और आंख के पास गहरे घाव हैं. यह हाई कैटेगरी रेबीज अटैक का मामला है, क्योंकि कुत्तों ने दिमाग के पास काटा है. बच्ची को रेबीज के इंजेक्शन के साथ-साथ इम्यूनोग्लोबिन भी लगाया गया है और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. इससे पहले भी एक बच्ची और एक महिला को कुत्ते काट चुके हैं.

नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप

कई बार नगर पालिका को शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब लोग बच्चों को घरों से बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने कुछ समय पहले कुत्तों की नसबंदी अभियान चलाया था, लेकिन उस पर घोटाले के आरोप लगे थे. इसके बावजूद शहर में कुत्तों की संख्या कम नहीं हुई. निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की भयावह घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवार को मदद दी जाए.

