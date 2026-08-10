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नीमच के राजेश सोनी 25 साल से सहेज रहे ताम्रपत्र कला की विरासत, देशभर में पहचान बना रहा हुनर

Rajesh Soni News: नीमच के जावद निवासी राजेश सोनी पिछले 25 वर्षों से ताम्रपत्र उत्कीर्ण कला को जीवित रखने में जुटे हैं. वे ताम्रपत्र के साथ सोना, चांदी और कांस्य पर भी पारंपरिक नक्काशी करते हैं. उनकी कलाकृतियां देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों और पूर्व राजघरानों तक पहुंच चुकी हैं.

Written ByPritesh Sharda
Published: Aug 10, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:36 PM IST
नीमच के राजेश सोनी 25 साल से सहेज रहे ताम्रपत्र कला की विरासत, देशभर में पहचान बना रहा हुनर

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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