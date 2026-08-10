नीमच के राजेश सोनी 25 साल से सहेज रहे ताम्रपत्र कला की विरासत, देशभर में पहचान बना रहा हुनर

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Neemuch News: नीमच जिले के जावद निवासी राजेश सोनी पिछले 25 वर्षों से ताम्रपत्र उत्कीर्ण कला को बचाने और उसे नई पहचान दिलाने में लगे हैं. डिजिटल दौर में जब कई पारंपरिक कलाएं धीरे लोगों की नजरों से दूर हो रही हैं, राजेश अपने परिवार से मिली इस पुरानी विरासत को निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं. बारीक काम, धैर्य और मेहनत उनकी कला की खास पहचान है. उनका प्रयास एक हुनर को जिंदा रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों तक इस अनमोल कला को पहुंचाना चाहते हैं.
राजेश सोनी बताते हैं कि पुराने समय में जब कागज और डिजिटल साधन नहीं थे, तब राजा-महाराजा अपने महत्वपूर्ण फैसले, वंशावली और प्रशस्ति पत्र ताम्रपत्रों पर लिखवाते थे. धार्मिक यंत्र-मंत्र और महत्वपूर्ण जानकारियां भी धातु की इन पट्टिकाओं पर उकेरी जाती थीं. धातु पर की गई नक्काशी लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी और मौसम या समय का उस पर कम असर पड़ता था. इसी वजह से ताम्रपत्रों पर दर्ज सामग्री आज इतिहास और संस्कृति की निशानी मानी जाती है. यह परंपरा उस दौर की कला-कुशलता को भी दिखाती है.
धातु पर निकालते हैं नक्काशी
अपनी कला की प्रक्रिया बताते हुए राजेश सोनी कहते हैं कि वे ताम्रपत्र के अलावा सोना, चांदी और कांस्य की चादरों पर भी नक्काशी करते हैं. काम की शुरुआत शुद्ध धातु का पत्रा तैयार करने से होती है. इसके बाद उस पर पांडुलिपियों, श्लोकों और धार्मिक आकृतियों को सावधानी से उकेरने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है. फिर पारंपरिक बारीक औजारों से नक्काशी की जाती है. एक कलाकृति तैयार करने में कई घंटे लगते हैं और हर बारीकी पर राजेश खुद ध्यान देते हैं, जिससे काम साफ और आकर्षक बनता है.
देशभर में बना चुके हैं पहचान
जावद के राजेश सोनी की इस पारंपरिक कला की पहचान अब नीमच तक सीमित नहीं रह गई है. उनकी मेहनत से तैयार किए गए ताम्रपत्र देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों, सिद्ध पीठों और पूर्व राजघरानों तक पहुंच चुके हैं. इन जगहों पर उनकी कलाकृतियां सम्मान से रखी गई हैं. राजेश की कला में परंपरा, धार्मिक भावनाओं और बारीक हस्तकौशल का मेल दिखाई देता है. यही वजह है कि उनके काम को कई जगहों पर सराहना मिल रही है और यह कला आज भी लोगों तक लगातार पहुंचती रही है.
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