नीमच के राजेश सोनी 25 साल से सहेज रहे ताम्रपत्र कला की विरासत, देशभर में पहचान बना रहा हुनर

धातु पर निकालते हैं नक्काशी

अपनी कला की प्रक्रिया बताते हुए राजेश सोनी कहते हैं कि वे ताम्रपत्र के अलावा सोना, चांदी और कांस्य की चादरों पर भी नक्काशी करते हैं. काम की शुरुआत शुद्ध धातु का पत्रा तैयार करने से होती है. इसके बाद उस पर पांडुलिपियों, श्लोकों और धार्मिक आकृतियों को सावधानी से उकेरने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है. फिर पारंपरिक बारीक औजारों से नक्काशी की जाती है. एक कलाकृति तैयार करने में कई घंटे लगते हैं और हर बारीकी पर राजेश खुद ध्यान देते हैं, जिससे काम साफ और आकर्षक बनता है.