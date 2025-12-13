Advertisement
एक ही चिता पर पति-पत्नी की अंतिम यात्रा, मौत में भी नहीं छोड़ा साथ, पूरे गांव में पसरा सन्नाटा

Neemuch Husband-Wife Death: नीमच जिले के सरवानिया महाराज गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई. जब शनिवार सुबह पति-पत्नी दोनों की अर्थियां निकलीं, तो पूरे गांव में मातम सा छा गया. वहीं लोगों में मायूसी सी छा गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:37 PM IST
मौत में भी नहीं छोड़ा साथ!
मौत में भी नहीं छोड़ा साथ!

Sarwania Maharaj Road Accident: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सरवानिया महाराज गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया. बता दें कि निम्बाहेड़ा मार्ग पर तीन वाहनों की भीषण टक्कर में लखन मालू और उनकी पत्नी सरिता मालू की मौत हो गई. यह दंपति हमेशा एक दूसरे के साथ रते थे. गांव में उनकी जोड़ी को सब जानते थे. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम सा फैल गया. वहीं लोगों का कहना है कि उनकी जोड़ी हमेशा के लिए एक साथ चली गई और यह सब मंजर देख लोगों में काफी मायूसी देखी गई. 

यह हादसा करीब रात साढ़े दस बजे चित्तौड़गढ़-नीमच मार्ग पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के पास हुआ था. सड़क किनारे टायर बदल रही है पिकअप को पीछे से आई मारूती वैन ने टक्कर मार दी. इसके बाद तेज रफ्तार थार कार उससे जा भिड़ी.इस भीषण तिहरे हादसे में पिकअप चला रहे भुवानिया खेड़ी निवासी बस्तीतीलाल प्रजापत की भी इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि पिकअप का सहचालक गंभीर से घायल हो गया. वहीं इस हादसे के बाद लोगों में काफी झकझोर दिया है. 

शोक की लहर में पूरा गांव
बता दें कि शनिवार सुबह जब गांव में दो अर्थियां एक साथ उठीं, तो पूरा गांव शोक में डूब गया. वहीं परिजन और ग्रामीण रो-रोकर बुरा हाल था. वहीं इस मामले को लेकर गांव में चारों तरफ चीख-पुकार भी सुनाई दे रही थी. खुशी के पल अचानक मातम में बदल गए. लोगों का कहना था. कि पति-पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे. वहीं मौत ने भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाए. यह पूरा मंजर देख हर किसी के आंखों में आंसू आ गए. पूरा गांव शोक की लहर में डूब गया. 

ये भी पढ़ेंः 10 साल बंधुआ मजदूरी में फंसे गुना के परिवार को बारां से मुक्त कराया, न्याय के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र की मांग

 

दुर्घटना स्थल पर कार्रवाई
निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा. उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया गया. यह हादसा न केवल इस परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए सदमे का कारण बना. गांव में सन्नाटा और शोक छा गया. लोग अब भी हादसे की दर्दनाक झलक को याद कर आंखों में आंसू लिए हुए हैं. यह घटना स्थानीय लोगों को जीवन की नश्वरता और अनिश्चितता का एहसास करा गई.

Neemuch News

