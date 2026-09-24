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नीमच में SHG महिलाओं का हल्ला बोल: हाथ में बेलन-चकला लेकर सड़क पर उतरीं, बोलीं- 3 महीने से नहीं मिला मानदेय

Neemuch News: पिछले तीन महीनों से मानदेय और राशि न मिलने के विरोध में स्वयं-सहायता समूहों ने हड़ताल कर दी है, जिससे स्कूलों और आंगनबाड़ियों में मिड-डे मील व्यवस्था बाधित हो गई है. नीमच में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर हाथों में बेलन और चकला लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

Written ByPritesh ShardaEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 24, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:15 AM IST
नीमच में SHG महिलाओं का हल्ला बोल: हाथ में बेलन-चकला लेकर सड़क पर उतरीं, बोलीं- 3 महीने से नहीं मिला मानदेय

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Pritesh Sharda

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प्रितेश शारदा नीमच से रिपोर्टर हैं.

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