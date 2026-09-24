/नीमच में SHG महिलाओं का हल्ला बोल: हाथ में बेलन-चकला लेकर सड़क पर उतरीं, बोलीं- 3 महीने से नहीं मिला मानदेय

हाथ में बेलन और चकला लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाएं

नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं ने बेलन और चकला लहराते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. अकेले नीमच जिले में ही लगभग 850 समूह और 22,000 रसोइए इस व्यवस्था से जुड़े हैं और भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि उन्हें पिछले तीन महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनकी आजीविका और जरूरी सामान खरीदने को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है. उधार पर राशन खरीदने के कारण वे कर्ज के जाल में और गहरे धंसती जा रही हैं, और अब दुकानदारों ने और उधार देने से मना कर दिया है.