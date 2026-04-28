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पहले हथौड़े से किया वार...फिर रेत दिया गला, प्रेमी के लिए पति की हत्या, कोर्ट ने कातिल पत्नी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Neemuch News: प्रेमी के लिए पति के सिर पर हथौड़े से वार कर छुरे से गला काटकर हत्या करने वाली महिला को नीमच जिले की मनासा कोर्ट ने आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

 

Written By  Pritesh Sharda|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:09 PM IST
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पहले हथौड़े से किया वार...फिर रेत दिया गला, प्रेमी के लिए पति की हत्या, कोर्ट ने कातिल पत्नी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Neemuch News: नीमच जिले की मनासा कोर्ट ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष यादव ने अपने ही पति की निर्मम हत्या करने वाली पत्नी ममता बंजारा (25 वर्ष) को आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी महिला ने करीब 6 साल पहले सो रहे पति के सिर पर हथौड़े से वार कर और फिर छुरे से गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था.

विवाह से खुश नहीं थी आरोपी पत्नी
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा के अनुसार, घटना 22 सितंबर 2020 की ग्राम आमद की है. मृतक तूफान बंजारा का 'नातरा विवाह' ममता से हुआ था. हालांकि, ममता पहले से शादीशुदा थी और अपने गांव के ही एक युवक के साथ बीते 7-8 वर्षों से प्रेम संबंध में थी। घरवालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ तूफान से उसकी शादी करा दी थी, जिससे वह नाखुश थी.

बेरहमी से की गई थी हत्या
वारदात के दिन जब परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी पर गए थे, तब आरोपी ममता ने मौका पाकर सो रहे पति तूफान पर लोहे के हथौड़े से हमला किया. इसके बाद उसने धारदार छुरे से गला काटकर उसकी हत्या कर दी. सूचना मिलने पर कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और तत्कालीन निरीक्षक कैलाश चंद्र चौहान ने विवेचना शुरू की.

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वैज्ञानिक साक्ष्यों ने दिलाई सजा
पुलिस और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष आरोपी महिला और उसके प्रेमी के बीच हुए कॉल रिकॉर्ड्स CDR और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए. शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत ने प्रभावी पैरवी की. उन्होंने गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया.

ये भी पढ़ें : राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी को मिली जमानत, 10 महीने से शिलॉन्ग जेल में है बंद; कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्त

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