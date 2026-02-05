बच्चों को बचाने के लिए मधुमक्खियों से भिड़ीं महिला, तिरपाल में छिपाया, खुद झेले हजारों डंक; मौत

Neemuch News: मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के रानपुर गांव से बहादुरी की एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है. जब मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र पर हमला किया, तो 20 मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ गई. इस मुश्किल हालात में जय माता दी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष कंचन बाई मेघवाल ने असाधारण हिम्मत दिखाई. बिना किसी झिझक के कंचन बाई ने हज़ारों मधुमक्खियों के झुंड का सामना किया. इस दौरान मधुमक्खियों ने उन्हें बुरी तरह काट लिया, और आखिरकार अस्पताल में चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई. कंचन बाई अपने पीछे अपने लकवाग्रस्त पति और तीन बच्चों को छोड़ गई हैं.

कंचन बाई पर निर्भर था पूरा परिवार

उनके परिवार के मुताबिक कंचन बाई का परिवार पूरी तरह से उन पर निर्भर था. उनके पति शिवलाल लकवाग्रस्त हैं, और उनके तीन बच्चे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि जिला प्रशासन बहादुर कंचन बाई के परिवार को आर्थिक सहायता दे और आंगनबाड़ी केंद्र के पास लगे मधुमक्खी के छत्ते को तुरंत हटाए.

मधुमक्खियों से भिड़ीं महिला

दरअसल, रानपुर गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. बाहर खेल रहे 20 बच्चों को खतरे में देखकर आंगनबाड़ी में जय माता दी सेल्फ-हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष कंचन बाई मेघवाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से कदम उठाया. बच्चों को बचाने के लिए, कंचन बाई ने उन्हें पास पड़ी तिरपाल और चटाइयों में लपेटा और उन्हें एक सुरक्षित कमरे में ले गईं. बच्चों को बचाते समय, उन्हें हजारों मधुमक्खियों ने बुरी तरह डंक मारा. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद रानपुर गांव इलाके में मातम छा गया है. कंचनबाई, जिन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, वह उस स्व सहायता समूह की अध्यक्ष जो आंगनबाड़ी केन्द्र में खाना बनाता था.

